De Antwerpse rapper kreeg voor zijn horrorvideoclip zelfs een duwtje in de rug van een sausbedrijf.

Witte lakens met bolognaisesaus. Dat was het beeld dat Luie Louis voor ogen had toen hij Saus schreef, een ietwat absurd horrorcorenummer over - u raadt het al - saus. Uiteindelijk werd de bolognaise vervangen door ketchup, barbecuesaus en mayonaise en maakten de onschuldige witte lakens plaats voor een crime scene in de Ardennen.

Daarvoor schakelde de Antwerpse rapper de hulp in van Victor Vercammen, een bevriende Brusselse regisseur die eerder bizarre promofilmpjes maakte voor Zwangere Guy, Le77 en Blu Samu en meteen horrorpotentieel zag in Saus. Nochtans zag Luie Louis het nummer zelf eerst als een uit de hand gelopen grap. 'Ik liep al maanden te pas en te onpas 'saus' te roepen, een knipoog naar rappers die steeds over hun sauce, slang voor stijl, bezig zijn. Na een tijdje vloeide daar in mijn hoofd een strofe en refrein uit voort, en uiteindelijk is er tijdens een ietwat katerige sessie met rapper Driezy Bliezy en producer Remi De Roeck heel spontaan een nummer ontstaan. Eigenlijk had ik die demo intussen alweer aan de kant geschoven. Tot Victor de song toevallig hoorde en er vrijwel meteen een videoclip bij zag.'

Ik krijg het nog steeds moeilijk als ik barbecuesaus zie.

Saus lijkt op het eerste gezicht misschien een vreemde eend in het oeuvre van Louis Wouters, zoals de rapper echt heet. Maar wie beter oplet, merkt dat hij continu switcht tussen humor en sérieux en in de eerste plaats muziek maakt vanuit zijn buikgevoel. We hebben het hier tenslotte over een rapper die zijn debuutplaat Love Life Louis doopte, nummers over visjes schrijft, samenwerkt met De Luie Live Band en met zijn hiphopcollectief Roedel al eens graag de Antwerpse scene op stelten zet. Om maar te zeggen: zo onlogisch is een nummer over ketchup nu ook weer niet.

© Luie Louis

Ter voorbereiding van de videoclip besloten Luie Louis en Vercammen de hele Friday the 13th-reeks te bingen en werkten ze samen een concept uit rond een bloederige barbecue vol slasherknipogen. Enig probleem: daar was saus voor nodig. Véél saus. 'Een saussponsor vinden bleek niet zo evident,' lacht Louis. 'Behalve een krankzinnig plan is het ook nog eens behoorlijk onsmakelijk: zien hoe er ketchup uit iemands oren spuit, is niet bepaald bevorderlijk voor de eetlust. Uiteindelijk kwamen we terecht bij Brussels Ketjep, waar ze ons idee tot onze verbazing wél meteen wisten te smaken.'

En dus trok het duo samen met een bevriende cast en crew (waaronder productieassistent van dienst Blu Samu) en een goede vijfentwintig liter ketchup naar een vakantiehuisje in de Ardennen, geleend van nietsvermoedende familievrienden. 'We hadden niet verwacht dat het zo smerig zou worden', grinnikt Vercammen. 'Gelukkig konden onze acteurs wel wat verdragen. Bovendien speel ik zelf een van de slachtoffers. Dat maakte het regisseren net iets makkelijker. De vraag 'mag ik even een bus mayonaise leegspuiten in je mond?' komt minder grof over wanneer je zelf vol barbecuesaus hangt. Al heb ik er wel een zeker saustrauma aan overgehouden: ik krijg het nog steeds moeilijk als ik barbecuesaus zie.'

