'Ik heb zoveel dingen ik weet niet waar te beginnen/ Ik heb die chaos in mijn hoofd sinds de dag dat ik herinner'

Luie Louis: Ik ben van nature een vrij chaotisch persoon die al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Problemen en zorgen, of gewoon dingen die ik meemaak, soms kunnen ze mij allemaal overvallen. Muziek maken is voor mij een uitlaatklep. Als ik over iets een nummer schrijf, ben ik er meteen van af. Wanneer ik nu terugkijk op mijn eerste plaat van vier jaar geleden, dan beschouw ik die als een soort dagboek. Een volle agenda hebben, dat helpt ook. Nu ja, het is niet zozeer een kwestie van veel of weinig werk hebben. Ik moet datgene waarmee ik zit voor mezelf in kaart zien te brengen. Ik heb hier thuis een groot whiteboard waarop ik opschrijf wat ik in een week moet doen, kwestie van er niet verloren in te lopen. (lacht) Dat gaat van afspraken voor clips tot het boodschappenlijstje. Luie Louis: Ik heb vaak het gevoel dat muziek wordt beschouwd als iets wat geen job kan zijn. Mensen zien mijn optredens of successen, maar weten niet hoeveel tijd ik erin moet steken. Ze houden geen rekening met al die uren waarin ik aan een nummer sleutel, moet repeteren om een show samen te stellen, ideeën voor een clip uitwerk. In hun ogen lijk ik dus een nietsnut. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend als ze denken. Ik ben nu al een jaar heel intens bezig aan mijn nieuwe plaat zonder dat ik daar meteen een beloning voor krijg. In elk geval hoef je hiphop in België niet voor het geld te maken. Als we het over het weerleggen van vooroordelen hebben, is het natuurlijk niet bevorderlijk dat ik mezelf Luie Louis noem. (lacht) Maar ik vond die naam gewoon goed klinken. Er zit ook wel wat spot in, want voor de maatschappij ben ik zogezegd lui. Net daarom vind ik het contrast zo mooi als mensen dan toch vaststellen dat ik echt wel hard werk. Het gebeurde vroeger dat mijn Luie Live Band ergens te laat aankwam voor een optreden, en ze mij kwamen zeggen: 'Ha, gij zijt die luierik.' Zolang ik overal op tijd kom, word ik er verder niet mee geconfronteerd. (lacht) Luie Louis: Het doel is nog steeds om van muziek mijn main business te maken. Corona is een grote realitycheck geweest, maar in feite is er niet veel veranderd aan hoe ik denk. Als je iets wilt bereiken, moet je hard werken. Ik hoef er zelfs niet van te kunnen leven, laat staan er rijk van te worden. Gewoon dag in, dag uit leuke muziek kunnen maken, en ook alles errond kunnen doen, dat zou al ideaal zijn. Die stabiliteit. Dat 'stress' een veelvoorkomend woord is in mijn teksten? Oei, goed geanalyseerd. (lacht) Zoals ik zei: ik schrijf letterlijk dingen van mij af. Maar het omgekeerde is ook waar. Als ik goed in mijn vel zit dan maak ik leuke dingen. Mijn nieuwe plaat Brokelifelouis gaat heel veel over, euh, stress en zonder geld zitten. Een van de songs heet Ik heb een job nodig, maar in sommige nummers lach ik dat ook weg. Ik moet natuurlijk wel mijn huur kunnen betalen. Je kunt maar zo lang volledig voor iets gaan tot je geld op is. Ik werkte vroeger in de horeca, wat goed met mijn muziek te combineren viel. Maar dan vielen allebei die bronnen van inkomsten weg. Nu werk ik bij de post. Luie Louis: Ik ben niet in de eerste plaats muziek beginnen te maken om indruk te maken op de meisjes, nee. De inspiratie voor Visjes heb ik bij Hengel at a Bitch van De Jeugd van Tegenwoordig gehaald. Dat gaat ook over vissen. (lacht) Natuurlijk doen veel rappers het wél voor de seks, drugs en rock-'n-roll. Zelf blijf ik daar liever wat van weg. In dat nummer steek ik daar een beetje de draak mee. Of ik streng ben voor mezelf? Best wel. Ik sleur me momenteel echt door de afwerking van mijn nieuwe plaat. Dat komt omdat ik nogal veel hooi op de vork heb genomen. Door een gebrek aan financiële middelen heb ik besloten om de hele productie op mij te nemen. Enerzijds is dat een noodzaak, anderzijds is het wel positief dat ik er veel uit leer. Mijn keyboardskills zijn heel erg verbeterd, en ik heb me keihard verdiept in hoe te mixen en masteren. Ik ben nog lang niet waar ik wil zijn, maar dat geeft wel een kick.