Een recente aflevering van The Great British Bake Off herinnerde ons aan enkele heel bijzondere eetbare celebrityportretten. Zeven opvallende misbaksels.

De vlierbloesem-fondantcake van Freddie Mercury

In The Great British Bake Off werden de kandidaten onlangs uitgedaagd om een 3D-cake van hun grootste idool te maken. Dat resulteerde onder meer in deze frappante kruising tussen Mario, de mascotte van Pringles-chips en Freddie Mercury. Ter verdediging van de kandidaat: het hoofd van de Queen-frontman was ontploft in de oven. Dat zijn verzachtende omstandigheden.

De koffie-chocoladecake van Lupita Nyong'o

In diezelfde aflevering waagde een van de kandidaten zich aan een cakeversie van de actrice uit Us en 12 Years a Slave. Nyong'o is een Oscarwinnares, was het gezicht van Lancôme, Calvin Klein en Tiffany & Co. en werd enkele jaren geleden verkozen tot de mooiste vrouw ter wereld. Laten we zeggen dat dit gebak haar niet bepaald recht doet.

De chocolade-vanillecake van David Bowie

Nog een The Great British Bake Off-misbaksel. Het voordeel van een Aladdin Sane in cakevorm is dat zowat alles herkenbaar wordt zolang je er een bliksemschicht op schildert. Zelfs een obese naakt gebak met twee worstjes als mond en wegsmeltende ogen, zo blijkt.

De zwangerschapscake van Christina Aguilera

Nog vreemder wordt het wanneer de beroemdheid in kwestie zelf met de cake poseert. Op de babyshower van de zangeres werd een exemplaar geserveerd met een naakte 3D-Aguilera die nogal expliciet een baby uitperst, met vermelding van de bemoedigende boodschap 'Push Xtina, push'. Om onduidelijke redenen ligt de bevallende popster op een tapijt op een houten vloer.

© Getty Images

De speculaas van Barack Obama

Toen Obama in 2014 ons land bezocht, werd hij verwelkomd met een levensgrote versie van zichzelf gemaakt uit speculaas. Niet iedereen wist het gebak te smaken, vooral door de karikaturaal dikke neus, grote oren en het basketbaltenue. De Amerikaanse pers noemde de koek racistisch. 'Speculaas ziet nu eenmaal bruin', verdedigde bakker Ronny uit Essen zijn werk.

De vleestaart van Justin Bieber

Een carnivore Belieber vond het een goed idee om zijn of haar idool na te maken in vlees. Biebers gezicht bestaat uit rundergehakt, terwijl zijn kapsel werd gereproduceerd met lappen spek. We hebben gelukkig geen idee waarvan de tanden zijn gemaakt.

De cake van Donald Trump

De Netflix-reeks Nailed It! is een bakwedstrijd voor mensen die niet kunnen bakken. U weet met andere woorden dat u geen meesterwerken hoeft te verwachten. Een van de patisseriedieptepunten was evenwel toen de kandidaten een cake in de vorm van Donald Trump moesten maken. Onze favoriet is dit exemplaar van een deelnemer genaamd Kymberli, die de president puilogen, een oranje gezicht en sprietjeshaar gaf. Iets zegt ons dat Kymberli geen Trump-fan is.

