Zangeres Tems heeft intussen haar eigen fanleger en werkte al samen met Wizkid, Justin Bieber en Drake.

Aka Temilade Openiyi

...

Aka Temilade Openiyi Leeftijd 26 Locatie Nigeria Instagram @temsbaby In het kort Bijzondere stem. In het lang Tems dacht als kind dat ze een te zware stem had om zangeres te worden. En dus probeerde ze zoveel mogelijk haar falsetto te gebruiken. Tot een muziekleraar haar stimuleerde om haar eigen stemgeluid te omarmen. Intussen zijn Tems' herkenbare, androgyne vocals net haar grootste troef geworden. In 2018 scoorde ze in Nigeria een hitje met Mr Rebel, dat haar met de zogenaamde Rebel Gang meteen een eigen fanleger opleverde. Twee jaar later maakte ze met de zelfgeproduceerde debuut-ep For Broken Ears naam als een van de grote beloftes van alté, een jong Nigeriaans genre dat even gemakkelijk uit indie, r&b als dancehall plukt. Maar pas dit jaar veroverde Tems ook de rest van de wereld. Eerst door mee te schrijven aan en te zingen op Essence, de zomerhit van landgenoot Wizkid die een remix kreeg van Justin Bieber en opdook in de Spotify-playlist van Barack Obama. Vorige maand was ze dan weer te horen op Drakes nieuwe album Certified Lover Boy. Rolling Stone noemt haar zelfs De Toekomst, en ook Alicia Keys, Rihanna en Adele zijn grote fan. Om maar te zeggen dat er wel wat aandacht was voor haar nieuwe ep If Orange Was a Place, die vorige maand verscheen. Terwijl Tems het op For Broken Ears nog over depressie en toxische relaties had, klinkt de r&b, neo-soul, alté en afropop op de opvolger een pak vrolijker en hoopvoller, maar nog steeds even uniek. 'Alles aan Tems is speciaal. Alles', beweert Wizkid. Wie zijn wij om de man tegen te spreken? Een willekeurige quote: 'Om mijn eigen sound te vinden ben ik rond mijn vijftiende gestopt met naar andere artiesten te luisteren. Ik wilde nummers leren schrijven vanuit mijn eigen gevoel, niet vanuit de vraag wat Beyoncé zou doen.'