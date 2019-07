Vijf dagen Dour, samengevat in enkele alternatieve hoogtepunten. Welke band mag zijn prijzenkast aanvullen ?

Het meest gebodybuilde lijf: It It Anita

Waren we in een kickboksfilm met Jean-Claude Van Damme of Sylvester Stallone ? Nee, we waren nog steeds in Dour, maar de glanzende spieren van Bryan Hayart, drummer van het Luikse noisecombo It It Anita, flitsten ons even recht de eighties in. Hayart, na zijn uren ook een Girl in Hawaii, gaf dit woeste, brute concert van It It Anita zijn eigen smoel. Gegarandeerd zonder steroïden.

De avontuurlijkste : Dijf Sanders

Dijf Sanders, ontdekkingsreiziger in de wondere wereld van het geluid, nodigde Le Labo uit voor een tripje naar Java en een melomane expeditie naar Indonesië. Vergezeld van saxofonist Mattias De Craene, even tuk op avontuur als Sanders zelf, verraste Sanders de vroege vogels en wekte hij de langslapers.

De meest getatoeëerde : Viagra Boys

Zijn rug, zijn armen en zelfs zijn bierbuikje: Sebastian Murphy, de zanger van Viagra Boys, heeft van zijn lichaam een ​​canvas gemaakt, maar dan wel eentje dat hevig tekeergaat op Zweedse punk. De ideale opkikker, deze kleurboek.

De beste klimmer: Hubert Lenoir

Fontaines D.C. © Olivier Donnet

De kleurrijke, overenthousiaste Canadees Hubert Lenoir eindigde onlangs achtste in een ranglijst van Journal de Montréal met de persoonlijkheden die in 2018 negatief waren opgevallen. Op zeven stond de dader van een aanslag op de Grote Moskee van Québec. Op Dour verraste hij ons positief en kroonde hij zichzelf tot een van de favorieten van het weekend. Waarschuwing: zijn geklauter in stellingen en podiumconstructies is niet geschikt voor muziekfans met hoogtevrees.

De beste jongeren : Fontaines DC

'My childhood was small but I'm gonna be big', probeerde Grian Chatten ons te overtuigen op een van de singles van het eerste album van Fontaines DC, dat afgelopen lente uitkwam. Blijkbaar blaast er een frisse wind door Dublin, die weleens veel moois richting deze jongens kan laten waaien.

Het meeste trance: La Jungle

La Jungle is een echte oorlogsmachine geworden en bevestigde op Dour andermaal zijn hypnotiserende en tribale kracht. Krauttechno was, sjamanisme voor de dansvloer. Een uppercut, technische knock-out.

De slechtste in geografie: Cypress Hill

'Thank you Brussels!' 'Merci House of Pain', antwoordde iemand met een kwinkslag. Nochtans hebben we tijdens Jump Around het Atomium niet gezien.

De meest zenuwzwakke: Tirzah

Het is mooi, dromerig en licht. Maar nodig Tirzah alstublief niet uit om uw verjaardagsfeestjes of bar mitswa op te leuken.

Julien Broquet / Vertaling en bewerking : Jasper Van Loy