Aka: Tyson McVey Leeftijd: 32 Locatie: Londen Instagram: @__tyson In het kort: Dochter van Neneh Cherry. Zus van Mabel. Maakt dromerige r&b. In het lang Tyson McVey zorgde als foetus al voor een popcultuurmomentje. Haar mama Neneh Cherry veroorzaakte in 1988 enige opschudding door hoogzwanger haar hit Buffalo Stance te zingen in Top of the Pops. Tyson leek met andere woorden voorbestemd om artiest te worden. Zeker als u er de rest van haar stamboom even bij neemt: Nenehs stiefvader is jazztrompettist Don Cherry, Tysons vader is Massive Attack-producer Cameron McVey, Marlon Roudette van Mattafix is haar halfbroer en haar kleine zus Mabel groeide dankzij haar hit Don't Call Me Up uit tot een heuse popster. En toch weigerde Tyson aanvankelijk om in de voetsporen van haar ouders en stiefopa te treden. Uit rebellie besloot ze antropologie en politieke wetenschappen te studeren en uit de spotlights te blijven. Uiteindelijk kroop het bloed dan toch waar het niet gaan kon en richtte Tyson het elektropopduo Panes op. De echte ommekeer kwam er pas toen ze haar stem beschadigde, een operatie moest ondergaan en meer dan ooit besefte hoe belangrijk muziek voor haar is. Sindsdien volgt ze resoluut haar eigen pad. Ze richtte mee de organisatie Ladies Music Pub op, waarmee ze vrouwen en non-binaire personen helpt hun weg te vinden in de muziekindustrie. En eerder deze maand verscheen haar eerste solo-ep Pisces Problems, een collectie soulvolle alt-pop en dromerige r&b met productiecredits voor Oscar Scheller en Four Tet. Een even grote popster als haar mama en zus zal Tyson misschien niet worden, maar ze heeft in ieder geval haar eigen stem gevonden. Een willekeurige quote: 'Ik denk dat ik een netwerk heb opgebouwd door hoe mijn familie werkt: je ondersteunt elkaar, je zorgt voor elkaar, en er is altijd ruimte voor eentje meer.'