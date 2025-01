‘t Hof van Commerce over hun nieuwe album: ‘Geef toe, het zou tof zijn om op je zestigste nog MC te zijn’

’t Hof van Commerce bestaat 27 jaar en is nog springlevend. Na het vertrek van Kristof Michiels hertekenden Flip Kowlier en Serge Buyse de contouren van hun hiphopformatie. Het resultaat is een nieuw album, LP6. ‘We waren niet klaar om ermee te stoppen. Het Hof is onze baby.’

Er waait een frisse wind door ’t Hof van Commerce. Toen Kristof Michiels aka DJ 4T4 besloot uit het West-Vlaamse hiphopcollectief te stappen, stonden Flip Kowlier en Serge Buyse op een kruispunt. Ze kozen resoluut de weg vooruit. Deze zomer bestormden ze het hoofdpodium van Pukkelpop. Niet met een greatest-hits-set, maar gewapend met nieuw materiaal.

Jullie hadden net een plaat klaar toen Michiels vertrok. Was het een moeilijke beslissing om het roer om te gooien en opnieuw te beginnen?

Buyse: Het was verrassend bevrijdend. Met twee beslissen gaat vlotter. Flip en ik zaten sowieso al meer op dezelfde lijn.

Kowlier: Het is geen geheim dat Forty (DJ 4T4, nvdr.) het had gehad, hij voelde het niet meer. Dat respecteren we. Maar als gevolg hebben we alles gereset en volledig ons ding gedaan.

Buyse: Wat vooral wil zeggen dat we bepaalde dingen hebben geschrapt. (lacht) Er staat niets op de plaat dat we met z’n drieën hebben gemaakt.



Hebben jullie getwijfeld over de toekomst van het Hof?

Kowlier: Nee, helemaal niet. Ik was niet klaar om ermee te stoppen. Het Hof is onze baby. We zijn nu al 26 à 27 jaar bezig en ik heb het gevoel dat er nog véél in de tank zit.

Buyse: Als de dj uit een hiphopband stapt, hoeft dat niet het einde van de groep te betekenen. Maar moest Flip er nu mee stoppen, dan is het afgelopen. En ik veronderstel dat het ook voorbij is als ik ermee zou ophouden.

Serge, jij hebt je voor LP6 omgeschoold tot beatmaker.

Buyse: Ik heb me er verder in verdiept. Ik maak al enkele jaren beats.

Jullie teksten lijken ook geëvolueerd te zijn. Er zit meer diepgang in, meer zelfreflectie ook.

Kowlier: Vroeger schreef ik gewoon iets en had ik er achteraf vaak spijt van. Nu ben ik me ervan bewust dat ik me voor een langere periode goed wil voelen bij de teksten. We zijn wat ouder, we hebben genuanceerdere meningen.

Buyse: Ik probeer het altijd licht te houden, zelfs als de thematiek ernstig is. God de vader is bijvoorbeeld een heel serieus nummer dat religieus fanatisme op de korrel neemt, maar met een knipoog. Niemand zit te wachten op neerslachtigheid.

Jullie stonden deze zomer op Pukkelpop, waar jullie gretig graaiden in jullie nieuwe songs.

Buyse: Dat was bijzonder. Eppo Janssen had onze nieuwe nummers gehoord en zei: ‘Oké, die gasten zijn nog steeds actueel genoeg.’ Dat deed ons enorm deugd. Want als best-of-act zouden we er niet gestaan hebben. En fuck ja, we waren zenuwachtig. Ik ben me heel bewust van onze reputatie, we wilden dus absoluut niet de mist in gaan. Maar het was een succes.

Jullie hebben jullie status van peetvaders van de Nederlandstalige hiphop in de verf gezet.

Buyse: Het is maar omdat anderen dat zeggen dat we het durven te herhalen. Het is – hoe zeg je dat? – humbling. Je wordt er nederig van. Op Pukkelpop kwam Dikke naar ons toe. Hij vertelde dat hij vroeger altijd naar het Hof luisterde en dat het ‘niet normaal’ was dat hij ons kon ontmoeten. Die gast staat aan de top. En is van Hasselt! (lacht)

Kowlier: Die status is pas tot me doorgedrongen in 2018, toen we twintig jaar bestonden. Plots trokken we volle zalen met jonge mensen én kinderen. Toen viel mijn frank: dit is echt iets speciaals, we hebben een straf parcours afgelegd. Vroeger vond ik dat vanzelfsprekend, nu ben ik er dankbaar voor.

Hoe kijken jullie naar de huidige Nederlandstalige hiphopscene?

Kowlier: Als ik Stikstof, Zwangere Guy of Brihang live bezig zie, ben ik erg onder de indruk. Maar muzikaal kan je ons niet met hen vergelijken.

Buyse: Eigenlijk zaten wij nooit echt in de hiphopwereld. Toen we begonnen, deelden we vaker het podium met Gorki dan met pakweg De Puta Madre. De hiphopscene is nu pas écht aan het groeien. Hoog tijd, vind ik.



Jullie hebben het over een herbronning. Hoe zien jullie de toekomst van het Hof?

Buyse: Robert Smith zei vorig jaar: ‘Ik heb nog nooit zo graag in The Cure gezeten als nu.’ En ik begrijp wat hij bedoelt. We hebben een punt bereikt waarop alles goed loopt. Of goed genoeg. Stel dat Flip nu zegt dat hij een soloplaat wil maken, kunnen we een paar jaar later gewoon weer samen een album maken. Ik denk niet dat het hier gaat eindigen. Het Hof leeft te hard.

Kowlier: Door die reboot is het Hof weer belangrijker voor mij geworden. Het is gewoon heel tof om samen te werken. Productief en creatief.

Buyse: We zijn heel beschermend over wat we bereikt hebben. In 2023 hebben we twee gigantische optredens gegeven in Kortrijk, in eigen organisatie. Dat heeft ons naar het volgende niveau gebracht. En als we het slim aanpakken, kunnen we dat niveau behouden. En misschien zelfs daarop bouwen. Wat mij betreft doen we dus door. Zolang het niet belachelijk wordt. En geef toe, het zou tof zijn om op je zestigste nog MC te zijn.

LP6 Uit op 17.01 via Petrol/Sony Music. ‘t Hof van Commerce speelt onder meer op 24 en 25.01 in Depart, Kortrijk, op 29 en 30.01 in Cactus Club, Brugge en op 31.01 in Het Depot, Leuven. Info en tickets: thofvancommerce.be