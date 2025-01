Er hangt een zweem van crisis over de Sault-liturgie ‘Acts of Faith’

Sault verraste op kerstdag met het nieuwe album Acts of Faith, een soulvolle liturgie voor een crisisjaar in wording.

Toen Sault, het Britse collectief rond producer Inflo, in 2021 zijn derde album Nine uitbracht, was die release slechts 99 dagen te koop en online beschikbaar. Een jaar later dropte Sault onverwacht vijf albums tegelijk, een verbluffende, op soul en r&b steunende spreidstand tussen symfonische composities en funkrock. En in juli 2024 volgde Acts of Faith, enkel te downloaden via WeTransfer. Na drie dagen was de muziek alweer verdwenen. Tot nu. Op kerstochtend verscheen deze goddelijke vrucht van seventiessoul en gospel officieel op de streamingplatformen. Fysieke releases volgen in april.

‘Het is een kwestie van open zijn en toelaten dat God via mij zijn werk doet’, vatte Cleo Sol ooit in een zeldzaam interview haar creatieve proces samen. De zangeres is naast haar echtgenoot Inflo het enige vaste lid van Sault, en spiritualiteit is een van de rode draden door hun leven en oeuvre. ‘Your love is all / I need for the day / When you’re not here / It don’t feel the same’, klinkt het ter glorie van de Heer in Safe within Your Hands op Untitled (God), het gospelsegment van het vijfluik uit 2022. Met Acts of Faith breit Sault een vervolg aan die sensuele lofzang aan de liefde – van de schepper en voor elkaar.

‘God is the seed / But the man loves greed / We are here to bless the lives / But we’re nervous of the lies’, zingt Sol over een funky rhythm-and-bluesriffje in Signs. Radicale, wervelende songs over onrecht en ongelijkheid à la Wildfires – hun meest gestreamde track – vind je niet op Acts of Faith, maar toch hangt er een zweem van crisis over deze liturgie van Sault. ‘It’s never easy / Not afraid / ‘Cause God will save me’, klinkt het in Heal. Het door piano aangevoerde ritme ligt in het verlengde van Marvin Gayes What’s Going On. Die bezwerende cadans neemt ook de harmonieuze koortjes van Set Your Spirit Free op sleeptouw.



Er zijn echo’s te horen van Curtis Mayfield (Someone to Love You), The Isley Brothers (Signs) en Minnie Riperton, de rond hoge octaven fladderende zangvogel uit de seventies met wie Cleo Sol vaak vergeleken wordt. ‘You’re the one who made me / And I’m your child’, tjilpt ze over breekbare strijkers in afsluiter Pray for Me. ‘All these bridges need to burn / So I can walk in your light.’ En zo stuurt Sault ons een nieuw jaar in vol brand- en andere gevaren.