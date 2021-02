Concertzalen Het Depot en Trix, Openluchttheater Rivierenhof en het platform voor muzikaal talent vi.be organiseren van 8 tot 12 februari vijf gesprekken over de toekomst van de muzieksector in deze woelige (corona)tijden.

De reeks '(Don't) Mind The Future', naar een nummer van The Van Jets, zal thema's als digitalisering, economische relance, de maatschappelijke impact van muziek en inclusiviteit aansnijden.

De gesprekken vinden niet toevallig plaats tijdens de Week van de Belgische muziek. De organisatoren stellen dat ze verder willen gaan dan de impact van de coronacrisis inschatten. 'Niet alleen willen we de gevolgen benoemen, ook willen we nagaan hoe we hier als sector sterker, inclusiever en innovatiever kunnen uitkomen', zegt Mike Naert, algemeen directeur van Het Depot.

Inclusief

De initiatiefnemers willen zich ook onder meer de vraag stellen waarom de sector zelfs in een diverse stad als Antwerpen bijvoorbeeld nog niet inclusiever is dan hij vandaag blijkt te zijn. 'Een huis als Trix moet een spiegel zijn van de grootstedelijke evolutie', vindt Dieter Sermeus, algemeen directeur van Trix. 'De blik moet breder zodat we ook vanuit andere referentiekaders kijken en zo een werking realiseren waarbij alle inwoners van onze stad zich betrokken voelen.'

Aan de gesprekken nemen onder meer vertegenwoordigers van platenlabels, muzikanten, concertorganisatoren, beleidsadviseurs als vertegenwoordigers van middenveldorganisaties deel. (Belga)

(Don't) Mind The Future valt van 8 tot 12 februari dagelijks te volgen van 12.30 uur tot 13.30 uur via Facebook of het virtuele podium Spotlight.

