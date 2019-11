3 star star star star star

Falsetstemmetjes: ze zijn niet aan iedereen besteed. Maar Whitney is intussen toch al populair genoeg om de grote zaal van de AB (bijna) vol te krijgen. En dát met popmuziek die het publiek meetroont naar een tijd waarin het leven beduidend eenvoudiger was dan vandaag.

In hun thuisstad Chicago zijn de twee heren, die samen de kern van Whitney vormen, razend populair. Burgemeester Lori Lightfoot riep 30 augustus, de dag waarop hun tweede langspeler Forever Turned Around verscheen, zelfs uit tot een plaatselijke feestdag en er werd ook al een bier naar hen genoemd. Dus ja, Whitney is cool.

...