Componist Jóhann Jóhannsson wint postume prijs op World Soundtrack Awards

Naast de openings- en slotfilm en de prijsuitreiking in de officiële competitie zijn de World Soundtrack Awards een van de traditionele hoogtepunten van Film Fest Gent. De wereldvermaarde prijzen voor filmmuziek en -componisten werden woensdag alweer voor de 18de keer uitgereikt.

De prijs voor Best Film Composer of the Year werd dit jaar een postume prijs voor Jóhann Jóhannsson, de IJslander die begin dit jaar overleed. Jóhannsson kreeg de award voor de soundtracks van Mandy, The Mercy en Mary Magdalene. Hildur Guðnadóttir, die samen met hem de soundtrack voor die laatste film schreef, nam de prijs in ontvangst. Vorig jaar kreeg Jóhannsson dezelfde prijs, toen voor de soundtrack van Arrival.

De Best Television Composer of the Year werd Ramin Djawadi, die muziek schreef voor onder meer Game of Thrones en Westworld. Black Panther, het nummer van Kendrick Lamar uit de gelijknamige blockbuster, was volgens de jury de beste originele filmsong.



De Discovery of the Year werd Tamar-kali, een New Yorkse zangeres die haar debuut als filmcomponist maakte voor Mudbound, een film die werd genomineerd voor vier Oscars.



Binnen de categorie Best Original Score for a Belgian Production ging de prijs naar de Nederlander Rutger Reinders voor de filmmuziek van Zagros van Sahim Omar Kalifa, vorig jaar bekroond met de Grand Prix op Film Fest Gent. De SABAM Award for the Most Original Composition by a Young International Composer ging naar Logan Nelson, die meewerkt aan onder meer de gehypete serie Dear White People, terwijl de Public Choice Award uitgereikt werd aan Laurent Eyquem voor zijn muziek voor Mark Pellingtons Nostalgia.

Dat de Lifetime Achievement Award naar Philippe Sarde zou gaan, bekend van zijn soundtracks voor films van onder anderen Roman Polanski en Robert Bresson, was al eerder aangekondigd. De centrale gast op het gala was Carter Burwell, die vooral bekend is voor zijn samenwerking met de gebroeders Coen (Fargo, True Grit, Miller's Crossing, No Country for Old Men) en Todd Haynes (Carol, Wonderstruck, Mildred Pierce).