Ode aan Jóhann Jóhannsson in de Begijnhofkerk: dit mag gerust een traditie worden

Op 9 februari van dit jaar werd Jóhann Jóhannsson dood aangetroffen in zijn appartement in Berlijn. Op wat zijn 49steverjaardag had moeten worden, vond in de Brusselse Begijnhofkerk nu een hommageconcert plaats, ter nagedachtenis van de gelauwerde IJslandse componist.