4 star star star star star

Steeds populairder en grootser worden met steeds moeilijkere muziek: wie doet het Bon Iver na?

Frontmannen, je hebt ze in alle soorten en maten. Je hebt de gasten die ervoor geboren zijn, de Alex Turners van deze kluit die maar in hun haar moeten wrijven om de liezen van hun toehoorders - vrouwen én mannen - in het vocht te zetten. Je hebt knuffelberen, denk aan Guy Garvey van Elbow, die nog het liefst de tienduizenden mensen voor hen allemaal een knuffel zouden willen geven na het concert. De gekken - Samuel Herring van Future Islands, iemand? - zijn er natuurlijk ook.

...