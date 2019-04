Bizzey en Zwangere Guy voeren eerste lijstje namen voor Fire Is Gold aan

Ook Broederliefde, Ronnie Flex en K1D staan in augustus op het podium van het vernieuwde en uitgebreide hiphopfestival.

Een kleine twee maanden nadat Fire Is Gold aankondigde dat het de locatie van het ter ziele gegane Laundry Day overneemt, komt het hiphopfestival met de eerste namen voor deze zomer. Daarvoor werkte de organisatie samen met externe curatoren zoals promotor Faded, hiphoplabel Top Notch België, de feestconcepten Vunzige Deuntjes en club 808 en de Brusselse club Bloody Louis.

Een groot deel van de acts die Fire Is Gold heeft aangekondigd komt uit Nederland. Zo komt Ronnie Flex met zijn uitgebreide band Deuxperience en maken ook Broederliefde, Bizzey, Leafs, Jarreau Vandal en DJ Wef hun opwachting. Uit eigen land mogen we ons opmaken voor Zwangere Guy, K1D, Faisal, Black Mamba en Miss Angel. Ook Mr Eazi tekent present. De organisatie belooft later nog meer namen, waaronder een internationale headliner, aan de affiche toe te voegen.

Naast de muziek zet Fire Is Gold in op mode, street art en sport. Net zoals de voorbije jaren zullen bezoekers er kunnen basketten en skaten, zijn er workshops rondstraatkunst en werkt het festival samen met de bekende winkels Avenue en Smets.

De ticketverkoop start begin april en verloopt zoals vorige jaren weer in waves. Tijdens de eerste wave, die op 3 april start kosten tickets slechts 20 euro. Op 6 april wordt de tweede wave gelanceerd aan 25 euro. Op 17 april wordt de algemene verkoop in gang gezet. Tickets kosten dan 35 euro. Er komt dan ook een groepsticketformule vrij.

Fire Is Gold vindt plaats op 24 augustus op de Middenvijver in Antwerpen. Alle info vindt u hier

