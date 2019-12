De Amerikaanse rapper Juice Wrld, die vorig jaar bij ons doorbrak met Lucid Dreams, is op 21-jarige overleden. Volgens Amerikaanse media kreeg hij een beroerte op de luchthaven Chicago Midway.

Juice Wrld, die eigenlijk Jarad Anthony Higgins heet, werd volgens showbizzsite TMZ onwel op een luchthaven in Californië, waar hij net was geland. Higgins zou uit zijn mond hebben gebloed. De rapper werd vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis, waar hij overleed. Volgens TMZ is Juice Wrld bezweken aan een beroerte.

De rapper is bij ons vooral bekend van zijn hit Lucid Dreams uit 2018. Daarnaast heeft Juice Wrld twee mixtapes gemaakt en twee studio-albums opgenomen. Daarnaast maakte hij samen met collega Future de mixtape Wrld On Drugs en bracht hij nummers uit met onder anderen Ellie Goulding (Hate Me) en Lil Uzi Vert (Wasted).

Juice Wrld was razend populair en had ruim 27,6 miljoen maandelijkse luisteraars op streamingdienst Spotify. Hij stond op het punt om een nieuw album uit te brengen en had volgens een interview in Forbes nog ruim duizend nummers op het schap liggen.