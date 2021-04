Foushée werkte al samen met James Blake en Lil Wayne en belandde vorige maand als eerste zwarte vrouwelijke artiest in meer dan dertig jaar tijd in de top tien van Billboards Alternative Airplay-chart.

Aka: Britanny Foushee

In het lang: Foushée had vorig jaar zonder dat ze het wist een TikTok-hit te pakken. Haar betoverende stem werd door drillrapper Sleepy Hallow gesampled in zijn nummer Deep End Freestyle, dat viraal ging op de app en intussen meer dan 150 miljoen Spotify-streams vergaarde. Zonder credit voor de Amerikaans-Jamaicaanse alt-soulartieste. Tenminste, tot een vriend haar een van de TikTok-filmpjes doorstuurde, ze op aandringen van haar moeder een video maakte waarin ze naar buiten trad als de zangeres van Deep End en tiktokkers begonnen te strijden voor haar erkenning. Die heeft ze ook gekregen. Sterker nog: haar eigen versie van de song, die ze schreef na de dood van George Floyd, heeft intussen geschiedenis geschreven. Vorige maand belandde Foushée als eerste zwarte vrouwelijke artiest in tweeëndertig jaar tijd in de top tien van Billboards Alternative Airplay-chart, na Crossroads van Tracy Chapman uit 1989. Verder tekende ze een contract bij RCA Records, bracht ze nog een paar succesvolle singles uit, werkte ze samen met James Blake, zong ze mee op een track van Lil Wayne en mag ze Missy Elliott, SZA en Noname tot haar fans rekenen. Eind vorige maand verscheen Gold Fronts, een intiem, grotendeels akoestisch nummer waarop Lil Wayne op zijn beurt mee mocht rappen. En voor wie ongerust is: vanaf nu deelt Foushée haar nummers gewoon zelf op TikTok. Een willekeurige quote: 'Ik heb het gevoel dat zwarte vrouwen al sinds het begin de werkpaarden van deze industrie zijn. Onze stijl en muziek zijn zo fundamenteel geweest in de muziekgeschiedenis, maar dat wordt zelden erkend.'