Op het Klein Strand in Oostende werd zondagavond de elfde editie van Ostend Beach afgesloten. Het dancefestival mocht sinds vrijdag ongeveer 20.000 bezoekers ontvangen.

Dankzij het Covid Safe Ticket moesten de feestvierders op het festivalterrein geen mondmaskers dragen.

Door de coronacrisis kon Ostend Beach in 2020 niet plaatsvinden. Ook in 2021 was het voor de organisatie geen sinecure om een festival op poten te zetten. Zo moest Ostend Beach voor deze elfde editie afwijken van zijn traditionele datum begin juli. In tegenstelling tot bij Pukkelpop, gooiden de regels rond het Covid Safe Ticket bij het strandfestival geen roet in het eten. Het grootste deel van het iets oudere doelpubliek bleek immers al gevaccineerd. Ook met een negatieve PCR-test (hoogstens 48 uur oud) of een snelle antigeentest (hoogstens 24 uur oud) kon het terrein betreden worden. Op het Zeeheldenplein konden festivalgangers zo'n sneltest laten afnemen.

'Begrip voor extra controle'

'Dat is heel vlot gegaan. De mensen hebben begrip voor de extra controle. Tot gisteren was er ook slechts één iemand positief bij een sneltest', aldus Kevin Beirens van de organisatie. Het dancefestival startte vrijdag om 16.00 uur op drie verschillende podia. Tijdens Urban Friday waren er 5.000 tot 6.000 bezoekers, terwijl Clubbing Saturday helemaal uitverkocht was. Ten slotte kon het publiek op Classic Sunday onder meer genieten van blikvangers zoals Martin Solveig, Kölsch en Pat Krimson.

De organisatie blikt tevreden terug op de elfde Ostend Beach. 'Het was super, de beste editie ooit. Je merkt dat iedereen hier naar verlangd heeft, want de sfeer is heel uitgelaten. Het is ook leuk om eindelijk weer lachende gezichten te zien zonder mondmaskers.'

