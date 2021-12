Op de Brusselse Kunstberg verzamelen zondag sinds 14 uur cultuurmedewerkers en sympathisanten van de cultuursector, samen goed voor zo'n 5.000 man. Ondanks de regen is er een grote massa volk op de been. De manifestanten spreken zich uit tegen de nieuwe coronamaatregelen, waardoor bioscopen en cultuurzalen moeten sluiten. Ook werd er aangekondigd dat de cultuursector een beroep zal indienen bij de Raad van State.

Op het podium opgesteld aan de voet van de Kunstberg worden de eerste speeches gegeven, terwijl het Albertinaplein volledig volgelopen is.

'Ik zie veel paraplu's, dat betekent dat de hemel met ons mee huilt', opent Stany Crets, die als eerste opriep om te betogen. 'Ik ben maar een simpele ambachtsman met boerenverstand, maar iets zei me dat dit het enige juiste moment was om ons als één stem te laten horen. Dit is een politiek spel en wij zijn jammer genoeg het makkelijkste slachtoffer', zegt de acteur en regisseur.

De cultuursector heeft het gehad met de willekeur waarmee ze in de afgelopen twee jaar hun theaters en zalen meerdere malen hebben moet sluiten. Ze eisen dat de politiek de huidige maatregelen terugdraait, want de cultuurhuizen hebben al heel wat investeringen gedaan om het publiek veilig te ontvangen.

Tegelijk vraagt de cultuursector met drang om een kader uit te werken op lange termijn dat werkbaar én rendabel is, geflankeerd met steunmaatregelen. Ze vragen een gedragen visie op basis van feiten waar ze zich toe kunnen verhouden, in plaats van dit knipperlichtbeleid.

Cultuursector gaat beroep indienen bij Raad van State Op het cultuurprotest is zondag aangekondigd dat er in de loop van volgende week een beroep zal ingediend worden bij de Raad van State tegen de nieuwe coronamaatregelen. De cultuursector hoopt zo de sluiting van de bioscopen en cultuurzalen terug te draaien. Verschillende cultuurhuizen en andere initiatiefnemers zetten zich samen achter het beroep om de coronamaatregelen terug te draaien. Voor het beroep baseren ze zich op het gelijkheidsbeginsel. De indiening ervan wordt deze week verwacht, momenteel wordt er nog aan gewerkt. Eerder deze week kondigde de Franstalige mensenrechtenliga ook al aan een dringend beroep in te dienen bij de Raad van State.

