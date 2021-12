Voorzitter Egbert Lachaert van regeringspartij Open Vld erkent dat het 'zeer hard' was dat de extra maatregelen die het Overlegcomité beslist heeft, 'exclusief in 1 sector terechtkwamen'. De komende dagen gaan de regeringen best in dialoog met de cultuursector voor evaluatie en mogelijk bijsturing, stelt Lachaert zondag op Twitter.

'Omikron leidt tot onzekerheid in de covid-aanpak. Uit voorzorg koos het Overlegcomité voor extra maatregelen', dixit de partijgenoot van premier Alexander De Croo. 'Dat die exclusief in 1 sector terechtkwamen, was wel zeer hard. De komende dagen gaan regeringen best in dialoog met de sector om te evalueren en eventueel bij te sturen.'

Lachaert betwijfelt wel dat een barometer daadwerkelijk 'het probleem van "de jojo"' oplost. Een barometer schakelt maatregelen in en uit, 'naargelang de stand van het virus', stelt hij op de microblogsite. 'Perfect mogelijk dat dan zonder Overlegcomité vandaag theaters open zijn, morgen dicht en volgende week weer open.'

De cultuursector en sympathisanten blazen zondag om 14 uur verzamelen aan de Kunstberg in Brussel om de sluiting van de cultuursector aan de kaak te stellen. Ze nemen het niet dat de sector sinds vandaag opnieuw de deuren moet sluiten, hoewel de GEMS-expertengroep dat niet geadviseerd had. Er worden enkele duizenden betogers verwacht.

