Na een uur vol speeches en kleine optredens is de protestactie van de cultuursector op de Kunstberg zondag afgesloten met een choreografie onder leiding van Anne Teresa De Keersmaeker. Duizenden mensen, 5.000 volgens de Brusselse politie en 15.000 volgens de organisatoren, zakten naar de hoofdstad af om de beleidsmakers een duidelijk signaal te sturen en de cultuursector een hart onder de riem te steken.

Springend, bukkend, met de handen en armen zwaaiend ging het publiek op de tonen van Santé van Stromae mee op het ritme van Anne Teresa De Keersmaeker en haar dansers. Het was het slotstuk van een cultuurprotest. De organisatoren en cultuurspelers zijn blij met de opkomst en de aanwezigheid van alle sympathisanten.

'Het is ontzettend hartverwarmend', vertelt Michael De Cock, artistiek directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. 'Je voelt aan de respons dat het leeft, tot aan het kerstmaal. "Ça suffit", zoals gezegd op het podium. Men beseft dat dit niet meer kan en de genomen maatregelen niet coherent zijn. Alleen de cultuur sluiten is ridicuul', vervolgt hij.

Het onbegrip bij de cultuursector is groot en het geloof in de beleidsmakers van ons land steeds kleiner. Ze willen de sluiting zo snel mogelijk teruggedraaid zien. 'Ik verwacht absoluut een politiek signaal en ik verwacht absoluut dat er heel snel iets deblokkeert. Alle maatregelen om mensen goed en veilig te ontvangen zijn er en hebben we in een vorige fase van de pandemie gehanteerd', benadrukt De Cock.

