'X-Men: Dark Phoenix': nieuwe leading lady wordt constant overklast

2 star star star star star

Nu haar rol in Game of Thrones is uitgespeeld, kan Sophie 'Sansa Stark' Turner tot de krachtigste leerlinge uit de X-Men-klas muteren: Jean Grey. Een sterke beurt maakt ze in Dark Phoenix echterniet.

Sophie Turner in 'X-Men: Dark Phoenix' © -