Aladdin, The Jungle Book, The Lion King... het is geen geheim dat Disney in sneltempo zijn tekenfilms aan het herwerken is naar live-action. Ook de volgende remake staat al klaar: Mulan, over een Chinees meisje dat zich als man verkleedt om haar oude vader te vervangen in het leger, komt eind maart in de zalen. Uit de trailer, die een maand geleden online kwam, is al duidelijk geworden dat de nieuwe Mulan nogal van de oude zal verschillen. Zo zijn de liedjes uit het origineel, waarvoor de makers zelfs een Oscar kregen, niet meer te horen in de nieuwe film. Li Shang, de legerkapitein op wie Mulan verliefd wordt, is geen personage meer in de remake. Zijn dan weer wel van de partij: twee nieuwe slechteriken, Böri Khan en Xian Lang, en een zus voor Mulan, Hua Xiu.De verandering die het meeste in het oog springt, is dat Mushu, het draakje van Mulan, nergens te bespeuren is.Voor wie de oorspronkelijke Mulan niet zag: Mushu is de hoeder van Mulans familie. 'Mushu is onvervangbaar', zei regisseur Niki Caro daar pas nog over op een persconferentie. 'In dat opzicht staat de animatiefilm op zichzelf. Er is wel een ander wezen, een geestelijke vertegenwoordiger van de voorouders en dan vooral van Mulans relatie met haar vader.' In de trailer wordt een feniks als nieuwe beschermer naar voren geschoven.Dat een zingende draak moeilijk te verkopen valt in een live-actionfilm, is wellicht niet de enige reden dat Mushu niet meer mag opdraven. De draak is ook een doorn in het oog van veel Chinezen, omdat hij vernoemd is naar moo shu pork, het populairste Chinese gerecht in de VS. Ook op andere gebieden zou Mulan China niet laten zien zoals het is, maar zoals het eruitziet in de verbeelding van de doorsnee westerse filmkijker: als één groot cliché van lantarens, dumplings en draken. De Chinese Muur, de Verboden Stad... allemaal passeren ze de revue. 'Mulan probeerde heel erg Chinees te zijn, maar op een stereotiepe manier', legt Xueting Christine Ni, kenner van de Chinese cultuur, uit op de website van de BBC. 'De humor en de verhoudingen zijn heel Amerikaans.'Bovendien is Mulan gebaseerd op een eeuwenoude Chinese legende over Hua Mulan, een jonge vrouw die haar vader in de vijfde eeuw voor Christus vervangt als soldaat. Door die te herwerken naar een prinsessenfilm, begaf Disney zich in 1998 op glad ijs. De film werd een flop in China, iets dat Disney zich vandaag niet meer kan veroorloven in een tijd waarin de filmmarkt in de Verenigde Staten stilaan verzadigd is en vooral buiten Amerika nog groeit. Volgens de Motion Picture Association of America (MPAA) komt zo'n 70 procent van de inkomsten die Hollywood binnenhaalt van buiten de VS. Ook uit China dus. Het Huis van de Muis heeft met andere woorden redenen genoeg om voorzichtig om te gaan met volksverhalen en politieke incorrectheid te vermijden. Zo werkten de makers van Coco, een film over de Mexicaanse feestdag Diá de Muertos, samen met een ploeg van culturele raadgevers. In de live-actionremake van Dumbo was geen plaats meer voor de Afro-Amerikaans Engels pratende, niet al te snuggere kraaien uit de tekenfilm. Die kreeg op de nieuwe streamingdienst Disney+ een waarschuwingslabel, net als de originele Jungle Book, waarin de gebrekkig pratende aap King Louie door een zwarte zanger-acteur werd vertolkt.Wat betreft Mulan: nog niet alle controverse is van de baan. Kritische kijkers merkten al op dat Mulan in de trailer in een tulou-huis woont, een woningtype dat enkel voorkomt in de zuidelijke Fujian-provincie, terwijl Mulan haar oorsprong vindt in de verhalen van de noordelijke Wei-dynastie. Bovendien zijn ze vooral gebouwd tussen de twaalfde en de twintigste eeuw, terwijl de oorspronkelijke legende rond Hua Mulan veel ouder is.