Alle Disneyklassiekers krijgen een live-action remake... behalve eentje

Geert Zagers Journalist bij Knack Focus

Met Dumbo, Aladdin en straks ook The Lion King is Disney aan een razend tempo zijn tekenfilms tot live-actionfilms aan het herwerken. Er is maar één probleem: de tijdgeest. Hoe Disney sprookjes remaket in tijden van politieke correctheid.

© Disney

Aladdin is nog maar nauwelijks uit de zalen en Disney probeert u alweer warm te krijgen voor zijn volgende live-actionhervertelling: The Lion King. Nog voor 2019 voorbij is, zal ook een opvolger van Maleficent en een adaptatie van Lady en de Vagebond op de kijker losgelaten worden. Tel daarbij Tim Burtons Dumbo, dat in maart verscheen, en je zit aan vijf films in een jaar tijd. Disney is in een geschift tempo zijn tekenfilms aan het remaken.

...

