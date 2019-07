Vijf verschillen tussen tekenfilm en live-actionversie.

The Jungle Book: King Louie kreeg een blanke stem

Kreeg in de nieuwe Jungle Book de stem van Christopher Walken. In de oorspronkelijke tekenfilm was dat die van Louis Prima, een Amerikaan met Siciliaanse roots die een soort imitatie van zwarte muzikanten als Louis Armstrong bracht. Dat is een probleem als je daarop van Louie een aap maakt.

Beauty and the Beast: LeFou is queer

Nu ja, eigenlijk danst hij vier seconden met een man terwijl hij blij kijkt. Blijkbaar telt dat als 'exclusively gay moment' in de ogen van Disney.

Dumbo: de kraai vloog eruit

Officieel was Jim Crow - de naam van het personage - een kraai en geen racistisch stereotype. Dat bleek anno 2019 moeilijk vol te houden.

Aladdin: Jasmine draagt geen croptops meer

'Sommige dingen zijn vandaag niet meer geschikt voor een familiefilm', aldus de makers. 'Het zou niet meer passen dat Jasmine een halve film lang haar navel aan het flashen is.' Ter info: Aladdin, die in de tekenfilm met blote borstkas (en zonder tepels) rondliep, kreeg in de live-actionversie een hemd aangemeten.

Lady and the Tramp: zonder Siamese katten

Of liever: zonder The Siamese Cat Song. Si en Am, de twee katten die het nummer brachten, waren in 1955, kort na WO II, een toonbeeld van alle raciale vooroordelen tegen Aziaten. In de live-actionversie die eind dit jaar verschijnt, wordt het nummer 'heruitgevonden' door Janelle Monáe.