Verwarrende tijden vragen om nog verwarrender films.

Toen Cats eind vorig jaar in de bioscoop verscheen, waren de reacties bikkelhard. Van 'een misbaksel' tot 'the worst thing to happen to cats since dogs': Tom Hoopers versie van de bekende musical werd met de grond gelijkgemaakt. Vorige maand kaapte de film nog zes Razzies weg en werd daarmee bekroond tot slechtste film van 2019. En desondanks - of misschien net daardoor - is Cats de voorbije maanden een cultfenomeen geworden. Steeds meer mensen outen zich als fan en loven de film om zijn verontrustende antropomorfe katten, verschrikkelijke cgi en onbegrijpelijke verhaallijn. Bioscopen organiseren speciale vertoningen waarbij het publiek mag meezingen of zich als kat verkleden. Popster Charli XCX noemt Cats 'de beste film van de voorbije tien jaar', haar collega FKA Twigs vierde haar verjaardag met een feestje in Cats-thema. En James Corden en Rebel Wilson mochten in hun pluizige kostuums de Oscar voor beste special effects uitreiken. Het coronavirus heeft die hernieuwde populariteit alleen maar doen toenemen. Door een speling van het lot werd Cats namelijk voor het eerst digitaal te koop aangeboden op 17 maart. Het ideale moment, nu iedereen in quarantaine zit en naar manieren zoekt om de tijd te doden. Zo besloot een stonede Seth Rogen de film live te reviewen op Twitter. Dat leverde bedenkingen op als 'Sommige katten hebben een broek. Sommige niet' en 'Jason Derulo's voeten lijken de grond niet te raken'. Dezelfde dag nog beweerde de Amerikaanse schrijver Jack Waz bevriend te zijn met iemand wiens volledige job bestond uit het digitaal verwijderen van cgi-anussen die eerder aan de katten waren toegevoegd. 'Wat betekent dat er, ergens daarbuiten, een anusversie van Cats bestaat', zo eindigde hij zijn tweet. Waarna - uiteraard - de hashtag #ReleaseTheButtholeCut viraal ging. Niet dat u daar nood aan hebt. Geloof ons: Cats is de ultieme koortsdroom. Ook zonder anussen. 1. Bereid u mentaal voor. Wat u de komende 110 minuten gaat zien, zal uw leven veranderen. 2. Verkleed u als kat. Gewoon, omdat het kan. Bovendien is er toch geen kat die u ziet. 3. Zet uw smartphone uit. Wat er ook in de rest van de wereld gebeurt: dit is puur escapisme. 4. Houd het nuchter. De kans bestaat dat u binnen het halfuur nood hebt aan een stevige borrel. Cats is sowieso al een psychedelische trip. Extra roesmiddelen zullen u slecht bekomen. 5. Probeer de film niet te begrijpen. Dat heeft namelijk geen zin. Druk op play en laat u meeslepen in de wondere wereld van Cats. - 'Has Coronavirus Made Cats Watchable?' kopte The Telegraph. Hadden wij ook niet zien aankomen. - Volgens een anoniem crewlid van de film is er nooit een butthole cut geweest. Wij zijn daar niet rouwig om.