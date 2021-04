Het Mooov-festival gaat ook dit jaar noodgedwongen online door. Vijf films uit alle hoeken van de wereld die u niet mag missen.

New Order (Michel Franco)

Voor uw portie bloed, chaos en dystopie op Mooov moet u bij Mexicaanse regisseur Michel Franco zijn. In 'New Order' - goed voor een Zilveren Leeuw op het filmfestival van Venetië - verbeeldt de Mexicaanse festivalfavoriet de opstand van de verpauperde massa tegen Mexico's gepamperde elite en de zo mogelijk nog wredere terugslag. Niet voor gevoelige zielen.

The Perfect Candidate (Haifaa al-Mansour)

Ook The Perfect Candidate mag op wat debat rekenen. In de film van Haifaa al-Mansour, de allereerste vrouwelijke regisseur uit Saudi-Arabië, gaat een jonge vrouwelijke dokter de politiek in, vastberaden om de Saudi te representeren die het met de repressie van het islamistische regime hebben gehad. Maar verwacht geen westerse film die met het moraliserende vingertje naar het Oosten wijst.

Notturno (Gianfranco Rosi)

In 2013 zorgde Italiaanse regisseur Gianfranco Rosi voor een primeur in de filmwereld: hij won als allereerste documentairemaker de Gouden Leeuw in Venetië met Sacro Gra, een portret van de vergeten periferie van Rome. Acht jaar later maakt Rosi nog steeds documentaires over gewone mensen in uitzonderlijke omstandigheden. In Notturno - grotendeels opgenomen bij avond- of ochtendlicht - zijn dat bewoners van de door oorlog geteisterde grensgebieden in Syrië, Irak, Koerdistan en Libanon.

True Mothers (Naomi Kawase)

Rosi is niet de enige regisseur in het programma van Mooov met een primeur op zijn naam. Naomi Kawase won in 1997 als jongste laureate ooit de Caméra d'Or voor beste debutant. De Japanse regisseuse heeft met True Mothers opnieuw een delicate, spirituele prent gemaakt over een gezin dat een jongetje adopteert en jaren later de biologische moeder voor de deur treft. Voor wie na de politiek geladen films van hierboven iets sereens wil.

Quo vadis Aida (Jasmila Zbanic)

'Er zijn in deze oorlog geen good guys en bad guys', zei Nederlandse commandant Thom Karremans amper een week na de massamoord in de Bosnische moslimenclave Srebrenica, die hij als leider van de Dutchbat-troepen niet kon verhinderen. In Quo vadis Aida, een film van Bosnische regisseuse Jasmila Zbanic, vertolkt Johan Heldenbergh (De Twaalf, The Broken Circle Breakdown) de rol van de omstreden luitenantkolonel. De film toont de oorlogsgruwel door de ogen van Aida, een tolk in dienst van de Nederlandse VN-soldaten in Srebrenica, die samen met haar familie en 20.000 andere Bosnische moslims bescherming zoekt en langzaam maar zeker het vertrouwen in VN-soldaten verliest.

MOOOV Filmfestival Van 20/4 tot 3/5 via mooov.be.

