Tom Barman, 15 jaar na Any Way the Wind Blows: 'Mijn nieuwe filmscenario is bijna klaar'

Daar is Windman weer

Begin deze eeuw schoof Tom Barman dEUS bijna drie jaar opzij om Any Way the Wind Blows (2003) te draaien, een muzikale mozaïekfilm met de toen nog onbekende Sam Louwyck als Windman en een jonge Matthias Schoenaerts als Chouki. Barman is er gerust in dat zijn geprezen debuut de tand des tijds heeft doorstaan. 'Toen Any Way the Wind Blows tien jaar oud was heb ik hem met een bang hart herbekeken maar ik zag niets om beschaamd over te zijn. De tijd is mijn film genadig geweest.'

