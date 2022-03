'The Power of the Dog' heeft zondag de prijs voor beste film gewonnen op de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen.

De regisseur van de film, Jane Campion, viel ook in de prijzen met de award voor beste regisseur.

In de categorie beste film nam 'The Power of the Dog' het op tegen 'Belfast', 'Don't Look Up', 'Dune' en 'Licorice Pizza'. 'Belfast' won wel de prijs voor beste Britse film.

De award voor beste acteur ging naar Will Smith. Hij speelde in de film 'King Richard' de vader van tennisspelers Venus en Serena Williams. Hij nam het op tegen Adeel Akhtar ('Ali & Ava'), Mahershala Ali ('Swan Song'), Benedict Cumberbatch ('The Power of the Dog'), Leonardo DiCaprio ('Don't Look Up') en Stephen Graham ('Boiling Point').

De Britse Joanna Scanlan is verkozen als beste actrice voor haar rol in 'After Love'. Ze haalde het van Lady Gaga ('House of Gucci'), Alana Haim ('Licorice Pizza'), Emilia Jones ('Coda'), Renate Reinsve ('The Worst Person in the World') en Tessa Thompson ('Passing').

Verder vielen onder meer Ariana DeBose (beste actrice in bijrol voor 'West Side Story'), Troy Kotsur (beste acteur in bijrol voor 'Coda'), Lashana Lynch (rijzende ster), 'Drive My Car' (beste niet-Engelstalige film) en 'Encanto' (beste animatiefilm) in de prijzen.

