Samuel L. Jackson heeft een ere-Oscar gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur heeft nooit een 'normaal' beeldje gekregen. Hij heeft alleen een Oscarnominatie op zijn naam staan, voor beste mannelijke bijrol in 'Pulp Fiction', de klassieker van Quentin Tarantino uit 1995.

De intussen 73-jarige Jackson trad ook nog in andere Tarantino-films aan, 'Jackie Brown' en 'Django Unchained'. Spike Lee castte hem in 'Do the Right Thing' en 'Jungle Fever'. Daarnaast komt hij vaak terug als personage in Marvel-films.

De ere-Oscars worden elk jaar uitgereikt twee dagen voor de eigenlijke Oscars. Er waren ook onderscheidingen voor onder meer Liv Ullmann, bekend van verscheidene films van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman, en Danny Glover, die schitterde aan de zijde van Mel Gibson in de 'Lethal Weapon'-reeks.

