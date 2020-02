De omstreden Pools-Franse filmmaker Roman Polanski heeft vrijdag in Parijs de César voor beste regisseur gewonnen voor 'J'accuse'. Verschillende Belgische filmmakers grepen naast de prijzen.

Met 12 nominaties was 'J'accuse' van Polanski de grootste kanshebber voor de Franse filmprijzen, maar dat bleef niet onomstreden. De Pools-Franse filmmaker werd in 1977 al aangeklaagd voor de aanranding van een dertienjarig meisje in de VS. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte naar Europa nog voor een vonnis kon worden uitgesproken.

Naast beste film won 'J'accuse' ook de prijzen voor beste bewerking en beste kostuums. Polanski en de rest van de crew, met onder meer acteur Jean Dujardin, hadden besloten om niet naar de prijsuitreiking te komen door de controverse. Hij vreesde naar eigen zeggen een 'lynchpartij'.

Toen de Polanski als winnaar werd uitgeroepen, verliet de actrice Adèle Haenel, die in Frankrijk een van de gezichten van de #MeToo-beweging is, de zaal. Andere winnaars waren onder meer Roschdy Zem (beste acteur), Anaïs Demoustier (beste actrice) en 'Les Misérables' (beste film).

Voor aanvang van de prijsuitreiking trad de Franse politie nog op tegen betogers die demonstreerden tegen de nominatie van Polanski. Ze hadden borden meegenomen met de tekst 'het is schandelijk dat de industrie verkrachters in bescherming neemt'. Ze trokken onder meer een hek omver bij concertzaal Pleyel. De politie voerde twee activisten af die 'we zijn vrouwen en trots' scandeerden.

Énorme malaise après le #Cesar2020 de la Meilleure Réalisation pour R. Polanski. Adèle Haenel quitte la salle en criant "La Honte" ! pic.twitter.com/r3DXkCCzYC — Benjamin Rabier ⭐️⭐️ (@benjaminrabier) February 28, 2020

Lees ook: Voor Roman Polanski dreigt na bijna vijftig jaar het schandaal te veel

Belgen grijpen naast de prijzen

De film 'Parasite' van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho heeft de prijs voor beste buitenlandse film gewonnen. De Belgische films 'Le jeune Ahmed' van de broers Dardenne en 'Lola vers la mer' van Laurent Micheli, die in dezelfde categorie waren genomineerd, grepen dus naast de prijs.

Andere genomineerden waren 'Dolor y gloria' van Pedro Almodóvar, 'Joker' van Todd Phillips, 'Once upon a time... in Hollywood' van Quentin Tarantino en 'Il traditore' van Marco Bellocchio.

Ook de Belgische animatiefilm 'Ce magnifique gâteau!' van Emma De Swaef en Marc James Roels greep naast een César. 'La nuit des sacs plastiques' van de Franse regisseur Gabriel Harel, die eveneens was genomineerd in de categorie voor beste korte animatiefilm, ging met de prijs naar huis.

De Belgische coproductie 'Papicha', geregisseerd door Mounia Meddour, heeft daarentegen wel een César binnengehaald voor beste debuutfilm. De César voor beste jong vrouwelijk talent ging naar de Frans-Algerijnse actrice Lyna Khoudri, ook te zien in 'Papicha'.

Met 12 nominaties was 'J'accuse' van Polanski de grootste kanshebber voor de Franse filmprijzen, maar dat bleef niet onomstreden. De Pools-Franse filmmaker werd in 1977 al aangeklaagd voor de aanranding van een dertienjarig meisje in de VS. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte naar Europa nog voor een vonnis kon worden uitgesproken. Naast beste film won 'J'accuse' ook de prijzen voor beste bewerking en beste kostuums. Polanski en de rest van de crew, met onder meer acteur Jean Dujardin, hadden besloten om niet naar de prijsuitreiking te komen door de controverse. Hij vreesde naar eigen zeggen een 'lynchpartij'. Toen de Polanski als winnaar werd uitgeroepen, verliet de actrice Adèle Haenel, die in Frankrijk een van de gezichten van de #MeToo-beweging is, de zaal. Andere winnaars waren onder meer Roschdy Zem (beste acteur), Anaïs Demoustier (beste actrice) en 'Les Misérables' (beste film).Voor aanvang van de prijsuitreiking trad de Franse politie nog op tegen betogers die demonstreerden tegen de nominatie van Polanski. Ze hadden borden meegenomen met de tekst 'het is schandelijk dat de industrie verkrachters in bescherming neemt'. Ze trokken onder meer een hek omver bij concertzaal Pleyel. De politie voerde twee activisten af die 'we zijn vrouwen en trots' scandeerden.De film 'Parasite' van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho heeft de prijs voor beste buitenlandse film gewonnen. De Belgische films 'Le jeune Ahmed' van de broers Dardenne en 'Lola vers la mer' van Laurent Micheli, die in dezelfde categorie waren genomineerd, grepen dus naast de prijs.Andere genomineerden waren 'Dolor y gloria' van Pedro Almodóvar, 'Joker' van Todd Phillips, 'Once upon a time... in Hollywood' van Quentin Tarantino en 'Il traditore' van Marco Bellocchio. Ook de Belgische animatiefilm 'Ce magnifique gâteau!' van Emma De Swaef en Marc James Roels greep naast een César. 'La nuit des sacs plastiques' van de Franse regisseur Gabriel Harel, die eveneens was genomineerd in de categorie voor beste korte animatiefilm, ging met de prijs naar huis.De Belgische coproductie 'Papicha', geregisseerd door Mounia Meddour, heeft daarentegen wel een César binnengehaald voor beste debuutfilm. De César voor beste jong vrouwelijk talent ging naar de Frans-Algerijnse actrice Lyna Khoudri, ook te zien in 'Papicha'.