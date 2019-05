4 star star star star star

In hun 'lofzang op de onzuiverheid' duiken de broers Dardenne in het zog van Le jeune Ahmed, een jonge, geradicaliseerde moslim.

Geradicaliseerde moslimjongeren: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? Wie van Le jeune Ahmed, de film waarmee de Dardennes in Cannes hun derde, historische Gouden Palm trachten te winnen, een polemisch portret verwacht, of een traktaatfilm die al die vragen netjes beantwoordt, zal van een koude kermis thuiskomen, in tegenstelling tot de liefhebber van potente, persoonlijke cinema.

...