Met Le jeune Ahmed dingen de tweevoudige winnaars Jean-Pierre en Luc Dardenne voor de achtste opeenvolgende keer mee naar de Gouden Palm. Met Knack Focus spreken ze exclusief over religiekritiek, het ongeluk van Pedro Almodóvar en twintig jaar Rosetta: 'We doen niet aan verjaardagen.'

Met het baanbrekende Rosetta wonnen Jean-Pierre en Luc Dardenne exact twintig jaar geleden de eerste van twee Gouden Palmen. Tijd om Seraing met een feestje in vuur en vlam te zetten hebben de Luikse broers echter niet. Ze hebben het te druk met de jacht op een historische derde Gouden Palm. Daar moet Le jeune Ahmed voor zorgen, de achtste Dardennes-film op rij die de competitie van het festival van Cannes haalt. Slechts twee van hun films vielen buiten het palmares, maar dat waren wel de twee recentste, Deux jours, une nuit met Marion Cotillard en La fille inconnue met Adèle Haenel, en dat steekt bij de Michel Preud'homme in Jean-Pierre Dardenne. Welke tactiek de oudste Dardenne heeft overgenomen van de opvliegende coach van voetbalclub Standard de Liège, wordt straks wel duidelijk. Het punt is dat de broers op scherp staan en hun tanden hebben gezet in een explosief onderwerp: de radicalisering die onze jongeren aanzet tot terroristische aanslagen én de rol die de islam daarin speelt.

