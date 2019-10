Muidhond van Patrice Toye wint de North Sea Port Publieksprijs op het 46ste Film Fest Gent. De prijs is goed voor een distributiepremie van 5.000 euro voor de Belgische distributeur, samen met een mediacampagne ter waarde van 12.000 euro

Muidhond, de vierde film van Patrice Toye, is een verfilming van de veelbesproken debuutroman van Inge Schilperoord en vertelt het verhaal van de zachtaardige jongeman Jonathan (Tijmen Govaerts), die bij gebrek aan bewijs wordt vrijgelaten uit de gevangenis. Hij keert terug naar zijn moeder en wil een beter mens worden. Maar ook al houdt hij zich strikt aan de regels, zijn goede intenties worden al snel op de proef gesteld wanneer een moeder met haar dochtertje naast hen komt wonen.

'Ik vind het ongelofelijk dat deze film zo gewaardeerd werd door het publiek in Gent', reageert Toye. 'Je maakt als regisseur in de eerste plaats je film voor een publiek. De publieksprijs winnen is dan voor mij het mooiste compliment dat je kan krijgen.'

Muidhond wordt volgend jaar uitgebracht.