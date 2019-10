Cleo, The Barefoot Emperor en de andere vaderlandse titels op de affiche van het Film Fest bewijzen dat de Belgische film een hoogconjunctuur kent.

Cleo

In dit langspeeldebuut van regisseur Eva Cools verliest de zeventienjarige Cleo haar moeder en vader (een concertpianist) na een vluchtmisdrijf, waarop ze zich in het Brusselse nachtleven, op Rachmaninov en een dertigjarige man stort. Het scenario viel drie jaar geleden al in de prijzen op Film Fest Gen, nu is het uitkijken naar het eindresultaat. De soundtrack is alvast in de vaardige handen van Mauro Pawlowski.

Uitkijken naar Anna Franziska Jäger, dochter van Rosas-choreografe Anne Teresa De Keersmaeker en Art Basics for Children-bezieler Gerhard Jäger

The Barefoot Emperor

Peter Brosens en Jessica Woodworth breien een vervolg aan King of the Belgians. In die festivalhit uit 2016 speelt Peter Van den Begin een Belgische koning die door Europa doolt nadat Wallonië zich van België heeft afgescheurd. In de sequel wordt hij in Sarajevo neergeschoten en in veiligheid gebracht op een van de buitenwereld afgesloten Kroatisch eiland, waar de sinistere Dr. Otto Kroll (cultacteur Udo Kier) de wet bepaalt. De overbodig geworden koning schiet er goed op met een gekke oude dame met een mysterieuze tweelingzus. Die dubbelrol neemt Geraldine Chaplin voor haar rekening, de actrice die ondanks de honderdzestig films op haar cv altijd dochter van zal bljven.

Ghost Tropic

Of Bas Devos een workaholic is? Begin dit jaar ging Hellhole, zijn portret van een Brussel in staat van terreurtrauma, in première op het filmfestival van Berlijn. Enkele maanden later stond de regisseur al in Cannes te blinken bij de eerste vertoning van zijn derde film Ghost Tropic. Hij wilde niet dat onze hoofdstad geïdentificeerd zou blijven als een kil hellegat en biedt daarom ook zijn antithese aan: een dromerige, nachtelijke odyssee door Brussel. Wanneer een vrouw in slaap valt op de metro en aan de verkeerde kant van de stad belandt, moet ze thuis zien te raken. Eenzaam en alleen, maar geholpen door de menselijke warmte in een bijna magisch belicht Brussel. Een positieve stadssymfonie die aan de Côte d'Azur in de smaak viel, en straks ongetwijfeld ook in Gent.

Uitkijken naar Brussels by night, magisch in beeld gebracht door Grimm Vandekerckhove.

Muidhond

Patrice Toye heeft iets meer tijd genomen dan Bas Devos. Zeven jaar na haar vorige langspeler Little Black Spiders komt ze met een bewerking van Inge Schilperoords roman over een zedendelinquent die alle moeite van de wereld heeft om zijn seksuele gevoelens in toom te houden bij zijn tienjarige buurmeisje. Lolita lijkt niet ver weg, maar Toye wil vooral een integer en humaan personage schetsen dat met zijn pedofiele begeerte worstelt. Het leidt geen twijfel dat haar vierde film door die beladen thematiek sowieso talk of the town zal zijn in Gent, waar haar debuut Rosie destijds bekroond werd met de regieprijs. Het jonge acteertalent Tijmen Govaerts, vorig jaar te zien in Girl, waagt zich aan zijn meest uitdagende rol tot nog toe als de zachtaardige veroordeelde met verboden verlangens.

Uitkijken naar de aftakelende muidhond uit de titel. (Dat is dus een vis uit de karperfamilie.)

All of Us

Willem Wallyn wachtte nóg langer dan Patrice Toye met een nieuwe film. Hij maakte zijn debuut in 1999 met de controversiële thriller Film 1, maar ging daarna vooral aan de slag als televisiemaker. Zijn talent voor satirische kwinkslagen was recent nog op Canvas te bewonderen in de serie De 16, politieke comedy met scherpe dialogen. Wallyn begon voor All of Us bij de gedachte dat we eigenlijk helemaal niet om kunnen met de dood. Hij toont hoe de terminale patiënten in een zelfhulpgroep hun nakende dood proberen te plaatsen of geheim te houden. Zo wil een huisvrouw haar diagnose verzwijgen en de verantwoordelijkheid voor het gezin in de schoenen van haar onwillige zus schuiven. Op de set stond veel bekend volk: Maaike Neuville, Tom Vermeir, Barbara Sarafian, Bruno Vanden Broecke, Ella Leyers en Joke Devynck, die zelfs haar hoofd liet kaalscheren.

Uitkijken naar Janelle Vane, dochter van Axelle Red, die hier haar acteerdebuut maakt.

Mother

Als je de naam van één documentairemaker met een alcoholstift op je handpalm moet schrijven, dan wel die van Kristof Bilsen, in eigen land niet altijd naar waarde geschat, maar internationaal geroemd om zijn integere films. Trok hij voor Elephant's Dream nog naar Congo, dan richt wereldburger Bilsen zijn camera nu op Pomm, een Thaise zorgverleenster met een exclusief Europees clientèle. Ze zorgt voor Europeanen met alzheimer die ver van hun familie individuele zorg krijgen. Alleen is Pomm zelf, willens nillens, ook een afwezige moeder voor haar kinderen. De docu wil een spiegel van onze samenleving zijn, waar kwetsbaarheid amper toegelaten is. En daarbij stelt Bilsen prangende vragen over de zorgsector en de rol van de moeder. Reken op intieme, observerende fotografie én een empathische traan of twee.

Uitkijken naar Pomm, een altruïstische heldin die zichzelf uitput zodat anderen waardig kunnen leven.

