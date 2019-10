Actrice Anna Franziska Jäger: 'Ik had er best vrede mee gehad als ik een kindsterretje was gebleven'

Kristof Dalle Journalist

Of ze al overwogen had om lerares te worden, suggereerde een theaterdocent haar na een auditie. Want een actrice was ze echt niet. Met haar hoofdrol in Cleo bewijst de dochter van Anne Teresa De Keersmaeker vandaag aardig het tegendeel.

© Jef Boes

In 2008 zag regisseur Dorothée Van Den Berghe een enigmatische twaalfjarige door de straten van Brussel wandelen. Nadat ze het meisje, de nietsvermoedende Anna Franziska Jäger, een paar blokken lang had achtervolgd, bood ze haar prompt de hoofdrol aan in My Queen Karo, naast Matthias Schoenaerts. Een rol waarvoor de debuterende actrice een jaar later ook een Ensor ontving.

...

