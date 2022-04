Een tweede film en meteen voor een tweede keer naar het filmfestival van Cannes. Regisseur Lukas Dhont (30) stond trots de pers te woord bij het Vlaams Audiovisueel Fonds in Brussel, nadat bekend raakte dat hij met zijn nieuwe film Close geselecteerd is voor de officiële competitie en kans maakt op een Gouden Palm. Met zijn eerste film Girl won hij de Caméra d'Or.

'We zijn door het dolle heen. Als je dat lijstje ziet, word je daar toch een beetje stil van. Het zijn echt helden van mij en naar wiens films ik gekeken heb om te leren hoe ik films moet maken. Om daar nu tussen te staan en mee te dingen naar die Palme d'Or, dat is super bijzonder', zegt Dhont.

In de laatste weken is er nagelbijtend toegeleefd naar dit moment. Het team van Dhont deed er alles aan om de film op tijd af te krijgen en op te sturen. Uit meer dan 2.000 inzendingen uit 15 landen werd Close uiteindelijk gekozen als één van de 18 geselecteerde films.

'Je maakt een film en hebt goesting om die met de wereld te delen. Je doet er alles aan om die zo mooi mogelijk af te werken en een zo groot mogelijk platform te geven. Je weet dat het filmfestival van Cannes een enorme etalage voor de film kan zijn. We zijn er nooit van uitgegaan, want hier hadden we enkel van kunnen dromen. Die droom is nu uitgekomen', glundert de jonge Belgische regisseur.

Na zijn debuutfilm Girl nam Dhont de tijd om een nieuw project te vinden. Close is naar eigen zeggen een verlengde van Girl. 'Het is een film die heel dicht bij me ligt, trouw blijft aan wie ik ben en aan de cinema die ik wil maken', vertelt Dhont.

Wat deze tweede film van Dhont nog specialer maakt, is dat zijn broer Michiel, zelf scenarioschrijver en regisseur, nu als producent deel uitmaakt van zijn equipe. Van kleins af aan maken ze samen films, toen nog in de tuin, binnenkort op de rode loper van Cannes.

'Ik heb toen ik 12 was een videocamera gekregen en heb mijn broer en mama non-stop geregisseerd in kleine scenario's. Het was bijna intuïtief dat we zeiden dat we samen films moeten maken. Ik vertrouw Michiel zoals ik niemand anders vertrouw. Om dit nu samen met hem te doen en onze eerste film daar samen voor te stellen is een unicum', besluit Dhont.

