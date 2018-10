Lars Von Trier over zijn 'nazi'-uitspraken: 'Ik ben gewoon onhandig geweest'

Volgende week komt The House that Jack Built in de zalen, de nieuwe film van Lars Von Trier. Het seriemoordenaarsportret bracht de Deense regisseur ook terug naar de rode loper in Cannes, waar hij in 2011 in de ban werd geslagen nadat hij 'ok, ik ben een nazi' zei op een persconferentie over zijn film Melancholia.

Maar Cannes sloot hem dit jaar weer in de armen, en dat ontroerde Trier, vertelt hij deze week in Knack Focus. 'Het publiek heeft me warm onthaald. Ik wil dat bewuste incident graag vergeten, maar dat is niet makkelijk. Het heeft mijn leven twee jaar lang in een levende hel veranderd. Ze hebben me vervolgd wegens nazisympathieën. De Deense politie heeft me ondervraagd en gezegd dat ik vijf jaar cel in Marseille riskeerde. Vijf jaar is lang, zeker in Marseille', grijnst hij.

Bang

'Ik ben sowieso bang van alles en nog wat. Die affaire heeft me hard geraakt. Het was alsof een hele natie mij wilde zien hangen, terwijl ik nochtans altijd sympathie voor Frankrijk heb gehad.'

'Ik ben gewoon onhandig geweest met mijn uitspraken. Had ik ze in Duitsland gedaan, dan was er nooit zo veel ophef over gemaakt', meent de regisseur. 'Omdat ze daar veel meer in het reine zijn met het naziverleden en beter een slechte grap van ernst kunnen onderscheiden.'

'Frankrijk heeft een trauma overgehouden aan het Vichy-regime, aan de collaboratie en de Jodenvervolging. Het heeft die dingen veel meer in de doofpot gestopt. Het waren de verkeerde woorden op de verkeerde plek. Plus: het was de schuld van de alcohol. Het was mijn eerste persconferentie waarop ik niet gedronken had. Dat overkomt me nooit meer.'