De Belgische inzending 'Un Monde' is niet genomineerd voor een Oscar in de categorie 'Beste Internationale Film'. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

'Un monde' van de Brusselse regisseur Laura Wandel, in het Engels uitgebracht als 'Playground', vertelt het verhaal van Nora en haar grote broer Abel. Wanneer Nora naar het eerste leerjaar gaat, ziet ze dat haar grote broer Abel op de speelplaats wordt gepest. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt vooral nieuwe vrienden te maken, waardoor ze voor een verscheurende keuze staat.

'Drive my car' uit Japan, 'Lunana: a yak in the classroom' uit Bhutan, 'Flee' uit Denemarken', 'The hand of God' uit Italië en 'The worst person in the world' uit Noorwegen zijn wel genomineerd in de categorie.

Vorig jaar won de Deense film 'Druk' ('Another Round' in het Engels) de Oscar voor de beste internationale film.

Ook geen Belgische Beste Kortfilm

Ook 'T'es morte Hélène' van de Belgische regisseur Michiel Blanchart werd niet genomineerd in de categorie 'Beste Kortfilm'. De film vertelt het verhaal van Maxime, een jongeman op zoek naar stabiliteit, die wordt achtervolgd door de geest van zijn onlangs overleden vriendin Hélène. Maxime wil een einde maken aan die ondraaglijke situatie en beslist het uiteindelijk uit te maken, maar zij lijkt niet klaar om die beslissing te accepteren.

De nominaties werden dinsdagochtend (dinsdagnamiddag Belgische tijd) aangekondigd door acteurs Leslie Jordan en Tracee Ellis Ross. Ze werden ook bijgestaan door verschillende filmfanaten, onder hen ook zorgkundigen en brandweerlieden. De Oscars worden uitgereikt op zondag 27 maart 2022.

'Un monde' van de Brusselse regisseur Laura Wandel, in het Engels uitgebracht als 'Playground', vertelt het verhaal van Nora en haar grote broer Abel. Wanneer Nora naar het eerste leerjaar gaat, ziet ze dat haar grote broer Abel op de speelplaats wordt gepest. Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt. Nora hoopt vooral nieuwe vrienden te maken, waardoor ze voor een verscheurende keuze staat.'Drive my car' uit Japan, 'Lunana: a yak in the classroom' uit Bhutan, 'Flee' uit Denemarken', 'The hand of God' uit Italië en 'The worst person in the world' uit Noorwegen zijn wel genomineerd in de categorie. Vorig jaar won de Deense film 'Druk' ('Another Round' in het Engels) de Oscar voor de beste internationale film. Ook 'T'es morte Hélène' van de Belgische regisseur Michiel Blanchart werd niet genomineerd in de categorie 'Beste Kortfilm'. De film vertelt het verhaal van Maxime, een jongeman op zoek naar stabiliteit, die wordt achtervolgd door de geest van zijn onlangs overleden vriendin Hélène. Maxime wil een einde maken aan die ondraaglijke situatie en beslist het uiteindelijk uit te maken, maar zij lijkt niet klaar om die beslissing te accepteren. De nominaties werden dinsdagochtend (dinsdagnamiddag Belgische tijd) aangekondigd door acteurs Leslie Jordan en Tracee Ellis Ross. Ze werden ook bijgestaan door verschillende filmfanaten, onder hen ook zorgkundigen en brandweerlieden. De Oscars worden uitgereikt op zondag 27 maart 2022.