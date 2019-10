Frank van den Eeden is de eerste Nederbelg die de onderscheiding krijgt, en na Nicolas Karakatsanis in 2012 ook pas de tweede cameraman.

Alle films van Fien Troch, The Invader van Nicolas Provost, Dossier K. en Het vonnis van Jan Verheyen, Girl van Lukas Dhont: ze werden allemaal van camerawerk voorzien door de Nederbelg Frank van den Eeden (48). Maar het is voor zijn beeldvoering in De Patrick, de geestige dramady van Tim Mielants met weinig kleren maar veel vlees aan, dat hij nu de Jo Röpcke Award wint. De prijs is bovenstaande cartoon van Knack Focus-huistekenaar Karl Meersman.

'Frank van den Eeden is een artistieke kameleon die telkens zijn stempel weet te drukken op de films waarvoor hij het camerawerk doet, en daarbij in een adem de regisseur én zichzelf naar een hoger niveau tilt', verdedigt Dave Mestdach, chef film van Knack Focus, zijn keuze. 'Van den Eeden is meer dan de cameraman, hij is de co-auteur van die films.'

In een interview met Knack Focus reageert Van den Eeden vereerd. 'Die prijs is een erkenning voor de persoon die mee bepaalt wat de Vlaamse cinema internationaal betekent, dus is het zalig om die te winnen', zegt hij. 'Ik denk niet dat we als cameraman onderbelicht zijn, maar deze award is toch wel een belangrijk signaal.'

De Jo Röpcke Award, genoemd naar de bekende filmjournalist van de voormalige BRT, wordt sinds 2008 elk jaar uitgereikt door het cultuurmagazine Knack Focus en bekroont een man of vrouw die een verdienstelijke, opmerkelijke en creatieve bijdrage heeft geleverd aan de Vlaamse film.