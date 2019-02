Forbes zet regisseur Lukas Dhont op lijst van beloftevolle jongeren in Europa

Forbes stelt sinds 2012 een lijst samen van personen onder de dertig jaar die de toekomst vorm zullen geven. In tien categorieën worden telkens 30 namen opgelijst. Er zijn lijsten voor Europa, Noord-Amerika en Azië.

Lukas Dhont figureert dus in de Europese entertainmentlijst. Hij zit er in het gezelschap van onder anderen de Britse acteurs Daniel Radcliffe en Tom Holland, en de Britse zanger George Ezra.

In de categorie wetenschap en gezondheid ("sciende & healthcare) heeft Forbes twee Vlaamse onderzoeksters opgenomen. Het gaat om neurowetenschapster Angelique Van Ombergen (UAntwerpen), die onderzoekt hoe het menselijk lichaam reageert op ruimtevluchten en hoe mensen op andere planeten zouden kunnen leven. Ze is momenteel verbonden aan het Europese ruimtevaartagentschap ESA.

Daarnaast is ook UHasselt-onderzoekster Hannelore Bové een jonge wetenschapster om in het oog te houden, aldus Forbes. In haar onderzoek slaagde ze erin roetdeeltjes in menselijke stalen zoals bloed of urine te detecteren.

En in de categorie handel vinden we een tweeling van "Nederbelgen" terug. Joyce en Raissa de Haas, geboren in Nederland maar op anderhalfjarige leeftijd verhuisd naar Antwerpen, worden door Forbes in het voetlicht gezet als oprichters van het softdrinkmerk Double Dutch.