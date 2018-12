Lukas Dhont door de ogen van anderen: 'Je goesting doen en de wereld veroveren, het kán'

Nora Monsecour, de echte Girl

'Lukas en ik zijn goede vrienden geworden. We zaten destijds allebei in een levensfase waarin we erg hard ons best deden om in de pas te lopen. Girl heeft mij doen inzien dat ik trots mag zijn op mezelf, dat ik niet beschaamd moet zijn. Hoe cliché dat ook moge klinken, de film heeft mij antwoorden over het leven aangereikt. Ik heb Girl voor het eerst thuis gezien, met familie, op een klein computerscherm. Ik heb heel hard gehuild. De intieme scènes waarin Lara zichzelf in de spiegel bekijkt, waren zeer heftig, omdat ik die momenten nooit gedeeld had met mijn familie. Het was mooi dat ik het hen zo toch kon tonen.'

Ab Zagt, filmrecensent Algemeen Dagblad

'Van een debuut als Girl kan een regisseur alleen maar dromen. Lukas Dhont deed de filmwereld in Cannes versteld staan met een bescheiden verhaal over een transgenderballerina dat hij zo effectief en zonder vals sentiment vertelt dat zijn naam in één klap gevestigd was. Zo'n fris, intelligent, moedig en jeugdig talent heb ik de afgelopen dertig jaar in Nederland niet ontdekt.'

Delen 'De intieme scènes waarin Lara zichzelf in de spiegel bekijkt, waren zeer heftig, omdat ik die momenten nooit gedeeld had met mijn familie.' Nora Monsecour, de echte Girl

Dirk Impens, producent van Girl

'Toen Stijn Coninx en ik destijds aan Daens begonnen, hadden we nooit gedacht kans te maken op een Oscar. Met The Broken Circle Breakdown? Zijde zot?! Laat staan dat we dat voor Girl gedacht hadden. Het is een arthousefilm met acteurs die niemand kent, over een relatief moeilijk onderwerp. En toch scoort hij, tegen al mijn verwachtingen in. Dat is niet alleen mooi voor Lukas, het is ook een opsteker voor jonge filmmakers: je goesting doen, geen compromissen sluiten, en vervolgens - met lichte overdrijving - de wereld veroveren: het kán.'

Hilde Van Mieghem, actrice en regisseur (Smoorverliefd, Sprakeloos)

'Wat een ontroerende, krachtige film. De camera is bijna continu aanwezig bij het hoofdpersonage, en dat brengt het voor mij emotioneel zeer nabij. En dan die weergaloze, prachtige vertolking van Victor Polster, zo hartveroverend, vertederend en puur. Straf ook dat Dhont samen met Felix van Groeningen in de Oscarcampagnes zit.'

Peter Debruge, recensent entertainmentblad Variety

'Ik ben benieuwd naar wat Girl in de Oscarrace doet. In de categorie beste niet-Engelstalige film zijn er twee mogelijkheden: ofwel beloont de Academy films die erg hollywoodiaans zijn, die ze bij wijze van spreken zelf hadden willen maken, zoals Rundskop. Ofwel gaan ze voor een artistieke film die mijlenver van de typische Hollywoodcultuur staat, zoals Matteo Garrone's Dogman. Girl zit daar een beetje tussenin: technisch van een hoog niveau, maar ook een emotioneel verhaal dat niet verteld wordt zoals Hollywood het zou doen.'

Delen 'Het is een arthousefilm met acteurs die niemand kent, over een relatief moeilijk onderwerp. En toch scoort hij, tegen al mijn verwachtingen in.' Dirk Impens, producent van Girl

Guy T'Sjoen, diensthoofd endocrinologie UZ Gent en medeoprichter Transgender Infopunt

'Lukas kent het thema bijzonder goed. Ik vind het dan ook beneden alle peil dat een transvereniging vertoningen van Girl wil boycotten. De kritiek dat alleen een transgenderacteur een transgenderpersonage kan vertolken vind ik absurd. En als Girl straks een Oscarnominatie krijgt, ga ik mijn consultatie daags na de uitreiking blokkeren om de uitzending 's nachts live te kunnen volgen.'

Boyd van Hoeij, recensent film-en-tv-blad The Hollywood Reporter

'Om een Oscar te winnen zal Dhont twee hindernissen moeten nemen. Bij de Academy zijn ze geen grote fan van Netflix, al kan dat veranderen - Roma (van Alfonso Cuarón, nvdr.) wordt ook als kanshebber beschouwd. Ten tweede: een aantal transactivisten die in de Amerikaanse media erg aanwezig zijn hebben er moeite mee dat een regisseur die geen transgender is een film over een transgender maakt met een acteur die geen transgender is. De vraag is of dat ook voor niet-activisten een probleem is.'

Patrick Duynslaegher, artistiek directeur Film Fest Gent

'Ik zou wel willen dat Girl in bioscopen in de Midwest te zien zou zijn, waar op Trump gestemd werd. In die zin heeft de Netflixrelease van Girl wel degelijk zijn voordelen. Los daarvan houd ik nog altijd vast aan het ideaal dat je van film het best kunt genieten in een bioscoop, waar de emoties gedeeld worden. Bij de vertoning in Cannes werd het muisstil in de zaal en kregen de filmmakers na afloop een overdonderend applaus.'

Delen 'Lukas wordt beloond voor zijn talent en niets anders.' Fien Troch

Fien Troch, regisseur (Kid, Home)

'Je voelt dat Lukas een erg doorgedreven visie heeft, zonder dat daar de juiste commerciële machine achter schuilt: hij wordt beloond voor zijn talent en niets anders. Wat nog meer in zijn voordeel pleit, is dat Girl een debuutfilm is. Het is altijd spannender een nieuwkomer te ontdekken die met zijn debuut de wereld verovert. Maar alles staat of valt nog altijd met de film zelf, of dat nu de eerste, de vijfde of de zesde is.'

Beni Monsecour, vader van Nora

'Arieh Worthalter, die de vader speelt in Girl, heeft zijn rol gebaseerd op gesprekken tussen mij en Lukas. Ik heb vernomen dat hij het best moeilijk vond die te beluisteren. Maar hij heeft het schitterend gedaan. De vader-dochterrelatie in de film komt overeen met de werkelijkheid.'

'In 2012 hebben wij Berdache opgericht, een vereniging die ouders van genderkinderen ondersteunt. Toen Girl uitkwam, werden we overspoeld door berichten van ouders wier kinderen zich hebben durven te outen als transgenderjongere. Dat is fenomenaal.'