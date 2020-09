Filmfestival van Venetië geopend, eerste grote filmfestival na lockdown

Het 77ste filmfestival van Venetië is woensdagavond officieel geopend met een ceremonie in het Palazzo del Cinema. Het is het eerste grote filmfestival sinds de wereld in de greep is van de covid-19-pandemie.

Op het appel waren onder meer de voorzitster van de jury, de Australische actrice Cate Blanchett, de Amerikaanse acteur Matt Dillon en de Franse actrice Ludivine Sagnier. De Britse actrice Tilda Swinton, die een Gouden Leeuw krijgt voor haar gehele carrière, was ook aanwezig.