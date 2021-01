Het internationaal filmfestival in de Franse badplaats Cannes wordt dit jaar uitgesteld tot juli. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt.

Normaal gezien was het prestigieuze filmfestival gepland vanaf 11 tot en met 22 mei. Het evenement zal nu plaatsvinden vanaf 6 tot en met 17 juli.

Ook vorig jaar kon het filmfestival van Cannes niet doorgaan in mei wegens de coronapandemie. In juni maakten de organisatoren wel de officiële selectie bekend van films die normaal op het festival vertoond zouden worden. Eind oktober volgde een kleine, symbolische editie van het festival waarbij vier films werden vertoond.

Midden december hadden de organisatoren van het filmfestival van Berlijn - dat van 11 tot 21 februari was gepland - al aangekondigd dat de editie 2021 niet zoals gepland zou kunnen plaatsvinden. De Berlinale zal dit jaar bestaan uit een digitaal evenement voor professionals uit de filmindustrie van 1 tot 5 maart en publieke filmvertoningen in juni.

