Joel Coen blijkt zijn broer niet nodig te hebben om William Shakespeare om te zetten in uitgebeende, geselende cinema.

The Big Lebowski, Fargo, O Brother, Where Art Thou?, No Country for Old Men: Ethan en Joel Coen hebben op 37 jaar tijd veel onvergetelijke films gemaakt. Maar Joel kan het ook zonder zijn broer. In navolging van Orson Welles, Akira Kurosawa, Roman Polanski en Justin Kurzel adapteerde hij Macbeth, William Shakespeares kortste tragedie. Het resultaat is strak en ijzingwekkend en niet zo bont en grappig als we van de Coens gewoon zijn. Joel Coen focust op de essentie van het gitzwarte verhaal. Opgejut door de profetie van drie heksen en de fatale ambitie van zijn vrouw, vermoordt oorlogsheld Macbeth zijn slapende koning en neemt hij zelf plaats op de Schotse troon. Veel plezier beleeft hij daar niet aan. Onhandelbare nachten, vreselijke schaduwen, smerig gefluister en hier en daar een reële bedreiging drijven hem en Lady Macbeth steeds dieper in de waanzin. Ook aan Shakespeares virtuoos woordenspel wordt niet geraakt. Het is aan de cast om de theatrale volzinnen aan de hedendaagse toeschouwer te verkopen, en dat lukt prima. Denzel Washington en Frances McDormand spelen de pannen van het dak. Onverschrokken, wegglijdend in wanhoop of onverschillig: Washington is in elke scène een andere Macbeth, maar altijd precies de juiste. Bovenal tovert Coen het theaterstuk om tot cinema. Uitgepuurde, geabstraheerde cinema die niet in realisme, maar in expressionisme en film noir is gedrenkt. De verbluffende, minimalistische mise-en-scène negeert het middeleeuwse Schotland volledig. Bruno Delbonnels camerabewegingen en uitgekiende zwart-witcomposities en het onheilspellende klankentapijt van Carter Burwell klaren de klus. Macbeths horror wordt je deel. Kom, geesten die neigen naar sterfelijke gedachten!