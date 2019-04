2 star star star star star

De Chileense cineast Sebastián Lelio doet met Gloria Bell zijn internationale doorbraakfilm Gloria dunnetjes over, dit keer met Julianne Moore in L.A.

Een tweede kans krijg je niet zomaar, zéker niet in Hollywood. Toch zijn er uitzonderingen: niet-Amerikaanse cineasten worden er vaak met open armen ontvangen om films die in hun landen van herkomst werden gelauwerd tot eye-candy voor het grote, Amerikaanse publiek om te toveren. Voor studio's is dat meestal een veilige investering, voor cineasten een mooie gelegenheid om nieuwe ervaringen op te doen of beginnersfouten weg te werken. Voor de Chileen Sebastián Lelio was het de perfecte kans om met zijn fan Julianne Moore samen te werken.

...