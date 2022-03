'Dealer' van regisseur Jeroen Perceval is de grote winnaar van de Ensors van 2022. De film kon van de veertien nominaties er liefst negen verzilveren, waaronder die voor beste film en beste regie voor een film. Daarnaast won de film ook de Telenet-publieksprijs.

Verder viel de film ook in de prijzen voor beste filmscenario, muziek, geluid, make-up, art direction, director of photography en beste ondersteundende rol in een film, voor Bart Hollanders. Producent Bart Van Langendonck nam het beeldje in ontvangst voor beste film. 'Ik vond het frappant dat er in de pers werd geschreven dat de Vlaamse film te donker is', zei hij. 'Ik zag dat er bij elk fragment dat vandaag is getoond werd gelachen, dus ik snap de opmerking niet.' Hij gaf nog mee dat 'Dealer', na 18 weken, nog altijd te zien is in de zalen.

'Dealer' gaat over Johnny (Sverre Rous) een drugsdealer van amper 14 die een beter leven wil. Na een kennismaking met de bekende acteur Anthony (een onherkenbare Ben Segers) ontstaat tussen de twee een speciale band. In de categorie beste film moest 'Dealer' het opnemen tegen 'Cool Abdoul', 'Ferry', 'La Civil' en 'Rookie'.

Beste acteur

Nabil Mallat won dan weer de Ensor voor beste hoofdrol film voor zijn prestatie in 'Cool Abdoul'.

De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Gentse bokskampioen Ismaïl 'Cool Abdoul' Abdoul, die in het nachtleven op het verkeerde pad terechtkwam en zo in de gevangenis belandde.

'Ik heb geen speech voorbereid', zei een geëmotioneerde Mallat. 'Ik wil deze prijs opdragen aan mijn overleden vader. Dankuwel allemaal, echt.'

Ben Segers was voor zijn prestatie in 'Dealer' ook in deze categorie genomineerd, net als zijn tegenspeler Sverre Rous. Elise Schaap en Frank Lammers waren allebei in 'Ferry' te zien, en maakten ook alletwee kans op een Ensor in deze categorie. Bart Hollanders nam de Ensor voor beste ondersteunende rol in een film in ontvangst. Hij was te zien in 'Dealer'.

Na de coronaproof versie zonder publiek van vorig jaar, kon het gala deze keer zonder beperkingen doorgaan. In totaal werden Ensors uitgereikt in 22 categorieën. Voor het eerst werden er genderneutrale Ensors uitgereikt.

Naast de film 'Dealer' deden ook tv-series 'Beau Séjour 2' en 'Grond' het goed. Ze waren elk goed voor drie Ensors.

Beste serie

De tragikomische serie 'Grond' werd bekroond als beste Vlaamse tv-serie van het afgelopen jaar.

Acteurs Zouzou Ben Chikha (tweede van links), Ward Kerremans en Yassine Ouaich. © Belga

Regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah tekende, samen met Mathieu Mortelmans, voor de regie van 'Grond'. Wannes Cappelle, Dries Heyneman en Zouzou Ben Chikha, die samen ook aan 'Bevergem' werkten, tekenden voor het verhaal. Dat scenario kreeg eerder op de avond al een Ensor. De reeks vertelt het verhaal van een broer en zus die de begrafenisonderneming van hun vader overnemen en willen moderniseren. Yassine Ouaich kreeg voor de rol van Ismael, de broer, bovendien ook het beeldje voor beste hoofdrol in een serie.

'Dit had ik echt niet verwacht', aldus Zouzou Ben Chikha. 'Ik ben vooral blij dat we met dit soort verhalen eindelijk op de televisie belanden. Zo hebben we eindelijk gevoel dat we van zwart-wit televisie naar kleurentelevisie zijn geëvolueerd.' De reeks was in het najaar op Play 4 te zien en is nog beschikbaar op GoPlay.be.

'Hi My Name Is Jonny Polonsky' van Otto-Jan Ham en Sjoerd Tanghe en 'Het Leven In Kleur' van Karine Claassen en Karel Van Mileghem waren de winnaars in de categorieën documentaire film en documentaire televisie. De Ensor voor beste jeugdfilm ging naar 'Mijn vader is een saucisse' en de Ensor voor animatiefilm was voor 'Mijnheer Papier'.

'Binge Loving' van Thomas Deknop kreeg vrijdag nog een Ensor voor beste kortfilm.

Verder viel de film ook in de prijzen voor beste filmscenario, muziek, geluid, make-up, art direction, director of photography en beste ondersteundende rol in een film, voor Bart Hollanders. Producent Bart Van Langendonck nam het beeldje in ontvangst voor beste film. 'Ik vond het frappant dat er in de pers werd geschreven dat de Vlaamse film te donker is', zei hij. 'Ik zag dat er bij elk fragment dat vandaag is getoond werd gelachen, dus ik snap de opmerking niet.' Hij gaf nog mee dat 'Dealer', na 18 weken, nog altijd te zien is in de zalen.'Dealer' gaat over Johnny (Sverre Rous) een drugsdealer van amper 14 die een beter leven wil. Na een kennismaking met de bekende acteur Anthony (een onherkenbare Ben Segers) ontstaat tussen de twee een speciale band. In de categorie beste film moest 'Dealer' het opnemen tegen 'Cool Abdoul', 'Ferry', 'La Civil' en 'Rookie'. Nabil Mallat won dan weer de Ensor voor beste hoofdrol film voor zijn prestatie in 'Cool Abdoul'. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Gentse bokskampioen Ismaïl 'Cool Abdoul' Abdoul, die in het nachtleven op het verkeerde pad terechtkwam en zo in de gevangenis belandde.'Ik heb geen speech voorbereid', zei een geëmotioneerde Mallat. 'Ik wil deze prijs opdragen aan mijn overleden vader. Dankuwel allemaal, echt.' Ben Segers was voor zijn prestatie in 'Dealer' ook in deze categorie genomineerd, net als zijn tegenspeler Sverre Rous. Elise Schaap en Frank Lammers waren allebei in 'Ferry' te zien, en maakten ook alletwee kans op een Ensor in deze categorie. Bart Hollanders nam de Ensor voor beste ondersteunende rol in een film in ontvangst. Hij was te zien in 'Dealer'. Na de coronaproof versie zonder publiek van vorig jaar, kon het gala deze keer zonder beperkingen doorgaan. In totaal werden Ensors uitgereikt in 22 categorieën. Voor het eerst werden er genderneutrale Ensors uitgereikt.Naast de film 'Dealer' deden ook tv-series 'Beau Séjour 2' en 'Grond' het goed. Ze waren elk goed voor drie Ensors. De tragikomische serie 'Grond' werd bekroond als beste Vlaamse tv-serie van het afgelopen jaar. Regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah tekende, samen met Mathieu Mortelmans, voor de regie van 'Grond'. Wannes Cappelle, Dries Heyneman en Zouzou Ben Chikha, die samen ook aan 'Bevergem' werkten, tekenden voor het verhaal. Dat scenario kreeg eerder op de avond al een Ensor. De reeks vertelt het verhaal van een broer en zus die de begrafenisonderneming van hun vader overnemen en willen moderniseren. Yassine Ouaich kreeg voor de rol van Ismael, de broer, bovendien ook het beeldje voor beste hoofdrol in een serie. 'Dit had ik echt niet verwacht', aldus Zouzou Ben Chikha. 'Ik ben vooral blij dat we met dit soort verhalen eindelijk op de televisie belanden. Zo hebben we eindelijk gevoel dat we van zwart-wit televisie naar kleurentelevisie zijn geëvolueerd.' De reeks was in het najaar op Play 4 te zien en is nog beschikbaar op GoPlay.be. 'Hi My Name Is Jonny Polonsky' van Otto-Jan Ham en Sjoerd Tanghe en 'Het Leven In Kleur' van Karine Claassen en Karel Van Mileghem waren de winnaars in de categorieën documentaire film en documentaire televisie. De Ensor voor beste jeugdfilm ging naar 'Mijn vader is een saucisse' en de Ensor voor animatiefilm was voor 'Mijnheer Papier'. 'Binge Loving' van Thomas Deknop kreeg vrijdag nog een Ensor voor beste kortfilm.