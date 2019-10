Een ontlading, dat moet het voor Eva Cools geweest zijn toen gisteren Cleo in première ging op Film Fest Gent. Haar langspeelfilmdebuut over een tiener die haar ouders verloor bij een ongeval met vluchtmisdrijf heeft een lange weg afgelegd. 'Debuteren op mijn 22ste, dat zag ik niet echt zitten.'

Let vooral niet op hoeveel er (lacht) staat in ons interview met Eva Cools. Ze is nu eenmaal een goedlachse, ontwapenende praatwaterval, ook al baseerde ze de film die ze promoot, haar debuut Cleo, op een tragisch verkeersongeval in haar familie. In de film is het een 17-jarig meisje beide ouders verliest in het verkeer en zichzelf overgeeft aan het Brusselse nachtleven, de oudere Leos én het ingewikkelde pianospel van Rachmaninov. 'Dat ongeval is nooit helemaal opgehelderd geweest. Ik zag de pijn bij mijn familieleden. Als antwoorden zoek blijven, dan is het verwerkingsproces des te zwaarder. Vanuit dat gevoel ben ik beginnen schrijven.', vertelt Cools.

...