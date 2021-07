Een groep belangrijke spelers uit de Europese filmindustrie heeft een taskforce opgericht om racisme uit de filmwereld te bannen. Doel van ARTEF (Anti-Racism Taskforce for European Film) is het 'ontmantelen van racistische structuren en het bestrijden van alle vormen van racisme in de Europese filmindustrie', zo heeft de European Film Academy donderdag bekendgemaakt.

Iedereen die slachtoffer is of geweest is van racisme in de Europese filmindustrie wordt uitgenodigd om zich kenbaar te maken en 'samen met ARTEF te bouwen aan een betekenisvolle taskforce'.

'Onze taskforce staat voor verandering: we willen bewustzijn creëren door het aanreiken van opleidingen en inzichten en vervolgens suggesties geven bij de herziening van regulaties en praktijken, maar tegelijkertijd ook tegenstand bieden aan wie voordeel haalt uit geïnstitutionaliseerd racisme', klinkt het.

Filmmakers over heel Europa worden uitgenodigd om instellingen, collectieven, unies, en organisaties te vragen toe te treden tot ARTEF en het werk van ARTEF te ondersteunen aan de hand van ideeën, voorstellen en vragen. (Belga)

