Actrice Nora Dari is pas 17 en liep dit jaar al op de rode loper van Cannes voor haar vertolking in Ghost Tropic. Dit is ze in zestien korte antwoorden.

Welke poster hing er prominent op jouw puberkamer?

Denzel Washington for sure!

Wat is jouw meest onhebbelijke eigenschap?

Verdomd ongeduldig zijn.

Wat wilde je worden als kind?

Voetballer. Of toch actrice.

Wat is jouw vroegste herinnering?

Eddie Murphy-films kijken samen met mijn vader.

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Gisteren. Soms word ik angstig wanneer de dingen niet helemaal gaan zoals ik hoop.

Wat is het beste advies dat jouw ouders je ooit hebben gegeven?

'Het leven is mooi als je weet hoe te leven.'

Welke levensles wil je zelf doorgeven aan de volgende generatie?

Je kunt jezelf alles wijsmaken. Je brein gelooft wat je het voedt, dus voed het met positiviteit. Negativiteit is puur vergif.

Wiens job zou je weleens voor één dag willen overnemen?

Ik zou het tenminste niet slechter kunnen doen dan Donald Trump.

Van welke gewoonte wil je zo snel mogelijk af?

Daar moet ik nog achter komen, denk ik.

Welke leerkracht blijft je nog altijd bij?

De leerkracht wiskunde die toen ik zei dat ik het wilde 'maken', antwoordde: 'Hoeveel mensen maken het nu echt? Eén op een miljoen? Neem genoegen met wat je hebt.' Dat is het moment waarop ik me realiseerde dat ik moest stoppen met jammeren over wat ik graag wilde en er gewoon iets aan moest doen. Want niemand zou het me zomaar geven of het zelfs maar snappen. Though love, maar ik ben haar er wel dankbaar voor.

Wat is jouw dierbaarste bezit?

Er is niets materieels dat me dierbaar is.

Je brein gelooft wat je het voedt, dus voed het met positiviteit.

En wat is het domste dat je ooit gekocht hebt?

Een pen. Pennen vind je overal en moet je lenen. (lacht)

Welke song/film/kunstwerk vat je het beste samen?

Kif'n'dir van Zaho, een Canadees-Algerijnse zangeres. Het lied gaat over willen ontsnappen aan een soort van beeld dat de maatschappij je oplegt en het allemaal zelf willen uitzoeken. Dat vat me momenteel zeer aardig samen.

Met welk obscuur weetje pak je graag uit?

Samuel L. Jackson zegt in 27 verschillende films in totaal 171 keer 'motherfucker!'

Welke stommiteit schiet jaren later, zo rond drie uur 's nachts, nog wel eens door je hoofd?

Ik word achttien in augustus. De stommiteiten moeten nog komen.

Waar zie je jezelf over tien jaar?

Ik hoop tegen die tijd een aantal internationale projecten te hebben gedaan, projecten die emoties hebben losgeweekt. En ik hoop dat het spelen mij nog steeds zo gelukkig maakt als nu. Maar het liefst wil ik zeggen: 'In Hollywood, in het huis dat ik voor mijn ouders in Bel-Air heb gekocht terwijl we samenkomen voor het Suikerfeest.'