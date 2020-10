Disney kondigt een structurele reorganisatie aan. Het bedrijf zal voortaan volop inzetten op streaming, wat de cinemazalen nog dieper in het rood duwt.

Tijdens de coronacrisis bleven heel wat bioscopen noodgedwongen gesloten, waardoor filmbedrijven begonnen te experimenteren met digitale premières. Een online première levert een filmstudio bovendien sneller meer geld op dan een release in box office, waarbij ook inkomsten naar bioscopen gaan.

Die digitale trend zet zich voort: Warner Media besloot in augustus streamingplatform HBO Max uit te breiden. En ook Disney, die begin september streamingdienst Disney+ in ons land lanceerde, beschouwt streaming voortaan als een prioriteit. Bob Chapek, sinds februari CEO van Disney, kondigt een herstructurering aan. 'Disney+ was erg succesvol en we willen onze content nog sneller en dichter bij de kijker brengen', klinkt het. 'We bieden kijkers wat ze het liefst willen, op de manier die ze het liefst willen.' Via streaming, dus.

Concreet past Disney zijn content nog meer aan aan het streamingtijdperk. Alle streamingdiensten worden de verantwoordelijkheid van één manager en content creation en distributie worden voortaan apart georganiseerd. Het distributieteam wordt bovendien aangevuld met een nieuwe functie: Disney-veteraan Kareem Daniel komt aan het roer te staan. Daniel is meteen ook de eerste zwarte man met zo'n hoge functie bij Disney. Daniel en zijn team beslissen of content in de zalen komt, of exclusief verspreid wordt via de streamingdiensten van het bedrijf, zoals Disney+, Hulu en ESPN+.

Bioscopen

De investeerders zijn alvast enthousiast. Want ook voor Disney betekende het coronavirus verlies - onlangs werden 28 000 banen in de themaparken geschrapt -, wat enigszins werd goedgemaakt door het succes van Disney+.

Voor de bioscoopsector is de herstructurering echter slecht nieuws. 'Dit kan de doodsteek betekenen voor vele Europese cinema's', zegt de internationale bioscoopuni (UNIC) in een statement. In de Verenigde Staten blijven de cinema's dan wel dicht, veel Europese zalen hoopten dat Disney-films een pleister zouden zijn op een door het coronavirus annus horribilis.

De langverwachte Pixaranimatie Soul had bijvoorbeeld heel wat families naar de zalen kunnen trekken. Maar eerder deze week kondigde Disney aan dat de film op Kerstdag digitaal in première gaat. In België is de film alleen op Film Fest Gent op het witte doek te zien. Ook Mulan werd via het streamingplatform gelanceerd.

De ambitieuze plannen van Disney betekenen niet dat we niet meer in de rij zullen staan voor de deuren van een bioscoop. Heel wat blockbusters belanden toch nog op het grote scherm. Zo werden Black Widow, de nieuwe James Bond-film No Time to Die en Denis Villeneuves Dune uitgesteld naar 2021, in de hoop dan wél bioscoopzalen te vullen.

